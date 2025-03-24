Астраханский минград намерен запретить строительство МКД рядом с ТЦ «Васторг»

Министерство имущественных отношений и градостроительства Астраханской области готовится оспорить решение Арбитражного суда региона, согласно которому теперь строительство многоквартирного дома на перекрестке улиц Бакинская и Боевая (рядом с ТЦ «Васторг») разрешено. Об этом «Ъ - Средняя Волга» сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ» писал о споре между министерством и ИП Юлией Кулагиной, которая намеривалась возвести жилой комплекс по соседству со своим торговым центром. Однако ведомство отказало предпринимателю в выдаче разрешения на строительство, сославшись на то, что новый высотный дом приведет к утрате памятника архитектуры, который находится через дорогу (речь идет об ОКН регионального значения «Дом жилой с лавками, кон. XIX в.»). В связи с этим госпожа Кулагина обратилась в Арбитражный суд Астраханской области. Итогом разбирательства стало признание отказа минграда недействительным. По решению суда ведомство должно повторно рассмотреть заявление о выдаче разрешения на строительство МКД.

«Решение о средней высотности данного объекта комиссия приняла на основании наличия через дорогу охранной зоны памятника культурного наследия. Однако суд в данной инстанции принял решение, что тем самым мы ущемили права ИП Кулагиной, планировавшей там высотную застройку. Мы обязательно внимательно изучим результативную часть решения суда, возможность и перспективы его оспаривания», - заявили в минграде.

Нина Шевченко