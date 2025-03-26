В Волгограде ремонтом фасада хореографической школы займется ООО «РСУ»

Администрация Волгограда раскрыла итоги электронного аукциона по определению подрядчика, который отремонтирует фасад двухэтажного здания на ул. Пугачевской. Речь идет об одном из двух корпусов детской хореографической школы «Волжаночка».

Соответствующей работой займется ООО «РСУ». Договор с этой организацией заключат после проверки поданных документов. Ремонт должны завершить до конца этого года.

В рамках муниципального контракта подрядчик отремонтирует около 200 кв. м фасада с одновременным утеплением и последующей покраской. Кроме того, специалисты заменят входную дверь и модернизируют водосточную систему.

Павел Фролов