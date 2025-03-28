На содержание трассы «Каспий» в Саратовской области готовы потратить 270 млн руб

Нижне-Волжское управление Росавтодора проводит два конкурса на содержание участков трассы Р-22 «Каспий» дороги М-4 «Дон» Тамбов-Волгоград-Астрахань в Саратовской области. Общая стоимость контрактов составляет более 269,5 млн руб., указано на портале «Госзакупки».

Из описания объектов закупки следует, что надзор за состоянием участков требуется с 625 км по 630 км (179,3 млн руб.) и с 526 км по 530 км (90,3 млн руб.). Также подрядчикам предстоит провести работы по устройству защитных слоев и слоев износа.

На портале указано, что контракт будет действовать до 29 октября 2026 года. В настоящее время по обоим аукционам ведется работа комиссии. Итоги подведут 31 марта текущего года.

Нина Шевченко