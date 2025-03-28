На директора энгельсской управляющей компании завели дело за ущерб на 4 млн руб

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба ресурсоснабжающей организации на сумму более 4 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По итогам проверки было выявлено, что с января по октябрь 2024 года жильцы многоквартирных домов перечислили ООО «Мул-авто» свыше 11 млн руб. за энергоресурсы. Однако директор управляющей компании не направил эти средства по назначению, использовав их по своему усмотрению и причинив ущерб.

Прокуратура передала материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела против директора управляющей компании в связи с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения (ст.165 ч. 2 п. «б» УК РФ). Расследование дела находится под контролем прокуратуры.

По данным Rusprofile, ООО «Мул-авто» зарегистрировано на ул. Менделеева, 14 в Энгельсе Саратовской области в марте 2001 года. С января 2023 года директором управляющей компании является Иржан Уталиев. По результатам 2023 года выручка УК составила 7,5 млн руб., прибыль — 6,7 млн руб. Согласно «МинЖКХ», с мая 2015 года под управлением «Мул-авто» находятся 103 многоквартирных дома: на проспектах Строителей и Фридриха Энгельса, на улицах Весенней, Космонавтов, Ленинградской, Ломоносова, Марины Расковой, Менделеева, Полиграфической, Полтавской, Смоленской и Тельмана.

Нина Шевченко