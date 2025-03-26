Верховный суд затребовал материалы об изъятии здания Первого кассационного суда

Верховный суд Российской Федерации затребовал дело об изъятии высотки в центре Саратова, где сейчас располагается Первый кассационный суд. Информация об истребовании содержится в карточке дела.

Таким образом ВС РФ отреагировал на кассационные жалобы, поданные ООО «Крона-С», ООО «Московская-55» и ООО «Эталон». После ознакомления с документами Верховный суд решит, обоснованы ли жалобы и стоит ли их рассматривать коллегией.

Прокуратура требовала признать девятиэтажное строение на Московской, 55 и 14-этажную пристройку незаконно приватизированными и изъять из частных рук. Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил требования. Тогда недвижимость принадлежала ряду организаций, в том числе ООО «Эталон», учредитель которого — дочь покойного экс-мэра Саратова Олега Грищенко Анастасия Милютина.

Еще две компании, подавшие жалобы в ВС РФ, это владевшие недвижимостью ООО «Московская 55» и ООО «Крона-С». В обоих директором указан Станислав Порваткин, учредителем — Павел Игнатьев. Основным видом деятельности у них является аренда и управление нежилой недвижимостью.

Руководитель практики банкротства консалтинга Legal Principles Русудани Закарая ранее прокомментировала «Ъ — Средняя Волга», что проявленное Верховным судом РФ внимание к таким спорам может сказаться на изменении тенденции повального удовлетворения виндикационных исков у добросовестных собственников. Возможно, будет изменен и подход судебных органов к вопросу исчисления сроков исковой давности, поскольку большинство исков заявляются в отношении объектов, приобретенных в 90-е годы.

Ольга Симонова