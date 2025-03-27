Росавтодор предлагает 1,3 млрд за содержание трассы в Волгоградской области

ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Росавтодора ищет подрядчика, который будет заниматься содержанием трассы Р-22 «Каспий» дороги М-4 «Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Волгоградской и Воронежской областях. Контракт предлагают заключить с 1 июля 2025 года сроком до 30 июня 2027-го. Начальная максимальная цена аукциона свыше 1,33 млрд руб.

Следить за состоянием дороги предстоит на четырех участках. В Волгоградской области с 641 км по 961 км, с 1007 км по 1035 км и с 36 км по 85 км (подъезд к Элисте). В Воронежской области — с 575 км по 641 км. От исполнителя требуется поддерживать дорожное полотно и прилегающие территории в нормативном состоянии.

Заявки на участие в закупке принимаются до 15 апреля. Итоги подведут 18 апреля.

Нина Шевченко