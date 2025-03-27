Саратовский депутат назвал причину конфликта вокруг строительства школы в сквере

Депутат Саратовской областной думы Артем Чеботарев («СРпЗП») на заседании парламента поднял тему конфликта вокруг планов мэрии построить школу в сквере «Территория детства» в Ленинском районе.

«Споры между противниками застройки парка и теми, кто поддерживает эту идею, идут очень бурно, — высказался Артем Чеботарев. — Этот конфликт является прямым следствием градостроительного хаоса, который царил в Саратове на протяжении многих лет».

Он пояснил, что вместо того, чтобы составить четкий план развития каждого района с детальными схемами размещения скверов, школ, домов, транспортных развязок, все происходило хаотично.

«Те, кто успел в этой суматохе построить торговые центры и другие объекты, оказались в выигрыше, однако земля быстро закончилась, и теперь за небольшой участок земли сражаются сквер и школа»,— подчеркнул Чеботарев.

По его мнению, ситуации можно было избежать. Для этого необходимо изменить подход, нужно сформировать четкую, последовательную стратегию, как должен выглядеть Саратов. Каждый район — Ленинский, Заводской, Волжский и многие другие, а также исторический центр — нуждается в полноценной стратегии развития, уверен господин Чеботарев.

«Понятно, что мы не можем снести все и построить заново, но мы можем начать работу с тех, с тем, чтобы не допускать возникновения таких ситуаций в будущем. Ведь Саратов стал вторым по площади городом России, а земель, скверов, школ почему-то не хватает»,— заключил спикер.

Никита Маркелов