Саратовскую гостиницу «Россия» выставили на торги за 91 млн рублей

Гостиницу «Россия», расположенную на проспекте Столыпина в Саратове, выставили на торги. Соответствующее объявление появилось на профильном сайте.

За указанный объект просят 91 млн руб. В настоящее время принимаются заявки, шаг аукциона — 910 тыс. руб. Продавцом нежилого четырехэтажного здания является городской комитет по управлению имуществом.

Победителю предстоит заключить договор купли-продажи в течение 10 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. Сумма задатка составляет 9,1 млн руб. Как только у памятника архитектуры местного значения, который также известен как «Дом И.И. Зейферт», появится новый собственник, начнется ремонт. В случае с общей площадью гостиницы речь идет о 7,4 тыс. кв. м.

Напомним, гостиница «Россия» сгорела в ночь на 4 ноября 2021 года. В начале сентября минувшего года мэрия Саратова сообщила о планах реализации здания с торгов как единого объекта с целью его восстановления в историческом виде. В конце ноября губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что для восстановления объекта найдут инвестора. Несколько дней спустя Саратовская гордума одобрила продажу гостиницы «Россия».

Павел Фролов