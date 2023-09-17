Границы закрылись, автоконцерны — под санкциями

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Буквально за неделю для машин с российскими номерами оказались закрыты дороги почти всех приграничных европейских стран. Цены на российские автомобили установили исторический рекорд. Минпромторг намерен закупить для нужд чиновников автомобили Lada Aura. АвтоВАЗ, «Соллерс» и «Москвич» попали под санкции США — теперь все традиционно российские автоконцерны, кроме «Автотора», включены в SDN-list. Президент Владимир Путин считает, что российские чиновники должны ездить на отечественных машинах. Компания Nissan стала самым популярным производителем электромобилей и гибридов в России.

День 571-й. 17 сентября. Воскресенье

17.09.2023 19:47

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Причины не уточняются.

17.09.2023 12:06

Буквально за неделю для машин с российскими номерами оказались закрыты дороги почти всех приграничных европейских стран. Из них к ограничениям пока не присоединилась только Норвегия.

День 570-й. 16 сентября. Суббота

16.09.2023 16:13

Цены на российские автомобили установили исторический рекорд. По итогам августа средняя стоимость новой машины превысила 1 млн руб., следует их данных Росстата. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

16.09.2023 14:42

Польша с воскресенья, 17 сентября, запретит въезд на свою территорию зарегистрированных в РФ автомобилей. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

«В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь»,— сказал господин Каминьский на пресс-конференции.

16.09.2023 00:25

В Финляндии официально вступил в силу введенный властями запрет на въезд на территорию страны легковых автомобилей с российскими автомобильными номерами. Как уточнили в правительстве Финляндии, уже находящиеся в стране российские автомобили должны покинуть ее территорию в течение шести месяцев, иначе транспортные средства могут быть конфискованы.

«Ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям»,— говорится в официальном сообщении финского кабмина.

День 569-й. 15 сентября. Пятница

15.09.2023 21:12

Правительство России обсуждает меры по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Сейчас оно рассматривает два варианта — введение временного запрета на экспорт топлива и повышение экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну.

15.09.2023 13:38

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявила о запрете на въезд в страну для зарегистрированных в России легковых автомобилей. Ограничения вступают в силу с 16 сентября. Исключение предусмотрено, в частности, для зарегистрированных в России автомобилей, принадлежащих гражданам Евросоюза. Автомобили с российскими номерами, прибывшие в Финляндию до введения запрета, должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года.

15.09.2023 10:52

По информации финского телеканала Yle, Финляндия вслед за странами Балтии запретит въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Такое заявление должна сегодня сделать министр иностранных дел Элина Валтонен.

15.09.2023 03:38

Минпромторг намерен закупить для нужд чиновников автомобили Lada Aura. Их производство АвтоВАЗ планирует запустить во втором полугодии 2024 года.

«При планировании транспортного обслуживания (закупки или аренды автомобилей) на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности АвтоВАЗа по поставке автомобилей Lada Aura»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

15.09.2023 01:17

Таможенные органы Латвии не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, если они уже находятся на территории страны. Не будут конфискованы также личные вещи из списка Еврокомиссии при переходе пограничных пунктов. Конфискация вещей возможна лишь в том случае, если их количество вызовет подозрения о последующей продаже.

День 568-й. 14 сентября. Четверг

14.09.2023 23:23

АвтоВАЗ, «Соллерс» и «Москвич» попали под санкции США — теперь все традиционно российские автоконцерны, кроме «Автотора», включены в SDN-list. Судя по опыту уже давно находящихся в нем КамАЗа и ГАЗа, даже блокирующие санкции не создают непреодолимых рисков, например, для проектов по выпуску китайских автомобилей под собственным брендом. Наибольшие проблемы могут возникнуть у АвтоВАЗа, у которого будущая модель базируется на платформе Renault. Кроме того, концерн давал весомые объемы заказа оставшимся в РФ мировым поставщикам. В отрасли полагают, что китайские партнеры все риски уже предусмотрели, но с остальными может возникнуть необходимость замещения.

14.09.2023 17:57

На левой стороне Крымского моста открыли движение легковых автомобилей, полностью восстановить поврежденные участки моста планируют к ноябрю. Строители восстановили поврежденный участок моста за 59 дней.

Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснулллин, это только первый этап ремонта. «Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября»,— написал в своем Telegram-канале господин Хуснуллин.

14.09.2023 17:15

Управление контроля за иностранными активами Минфина США расширило санкционный список в отношении России. В него попали АвтоВАЗ и другие автопроизводители. В числе российских юрлиц, попавших под санкции,— «Автодор», «Москвич», «Соллерс».

14.09.2023 16:32

В Италии не планируют конфисковывать автомобили и личные вещи россиян при их въезде в страну, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини. По его информации, сейчас власти страны даже не рассматривают возможность применения подобных мер.

«Я не исключаю, что некоторые страны будут строго смотреть на этот регламент. Но Италия точно не будет»,— сказал господин Торрембини в интервью «Известиям». Он также высказал мнение, что конфискация автомобилей россиян и изъятие их имущества является провокацией и станет применяться лишь в некоторых европейских странах.

14.09.2023 11:15

Спор вокруг разъяснений Еврокомиссии постепенно приобретает все более четкую форму: кажется, что под угрозой в первую очередь оказались автомобили. Попасть в Европу на машине с российскими номерами пока можно через Финляндию или Польшу. Правда, год назад эти страны вместе с государствами Балтии закрыли въезд по обычным шенгенским визам. И не факт, что через несколько дней Варшава и Хельсинки не поддержат и новый запрет.

14.09.2023 05:32

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Причины приостановки движения не уточняются.

14.09.2023 05:19

По итогам августа 2023 года продажи подержанных автомобилей в России достигли 647 тыс. штук. Относительно августа прошлого года показатель увеличился на 65%. По сравнению с июлем текущего года объем продаж вырос на 9%.

День 567-й. 13 сентября. Среда

13.09.2023 23:20

Росстат: производство бензина с 4 по 10 сентября упало на 5,9%, дизеля — на 3%.

13.09.2023 21:14

Сегодня, 13 сентября, эстонские таможенники развернули первый автомобиль с российскими номерами после введения запрета на пропуск транспортных средств, зарегистрированных в России, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

13.09.2023 14:24

Введенный в Эстонии запрет на въезд автомобилей с российскими номерами касается только легковых машин вместимостью до девяти пассажиров. Автобусы и мотоциклы под запрет не подпадают.

«Транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, которые работают на линии, а также транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу»,— заявил представитель налогово-таможенного департамента Антс Кутти.

13.09.2023 12:49

Китайские автомобили стали чаще заезжать на СТО. Число обращений в автосервисы от владельцев таких машин с начала 2022 года выросло на треть. Речь идет о транспорте со сроком эксплуатации до четырех лет. А на сервисах есть проблемы с запчастями.

13.09.2023 10:16

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что его страна, следуя директиве Еврокомиссии, запрещает въезд автомобилям, зарегистрированным в России. Эти ограничения применяются по согласованию с соседними Латвией и Литвой. «Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций»,— сказал министр.

День 566-й. 12 сентября. Вторник

12.09.2023 20:39

С сегодняшнего дня, 12 сентября, Латвия запретила въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Таможенные органы будут конфисковывать машины в случае отказа лица вернуться в Россию или Белоруссию. Запрет не коснется автомобилей с российскими номерами, которые через Латвию возвращаются из Евросоюза в РФ, если транспорт не задекларирован в качестве товара и используется как средство передвижения.

12.09.2023 16:53

Таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России, следуя рекомендациям Еврокомиссии по поводу запрещенных к ввозу в ЕС из России вещей. Исключения коснутся автомобилей, владельцы которых предоставят документы, подтверждающие, что машина направляется в Калининградскую область.

«Те транспортные средства, которые зарегистрированы в России, будут конфискованы, если они въедут в Литву. Этот контроль будет обеспечивать таможня, так как это ее функция. Это будет ответственностью таможни»,— сказала глава МВД республики Агне Билотайте.

12.09.2023 14:50

Власти Финляндии не будут изымать имущество въезжающих россиян, несмотря на разъяснения Еврокомиссии по поводу запрещенных к ввозу в ЕС из России вещей. Глава отдела по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара отметила, что если решение властей поменяется, то «мы объявим о нем заблаговременно». Финский политик сообщила, что новостные заголовки о конфискации машин не соответствуют действительности.

12.09.2023 13:57

Разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в Евросоюз личных автомобилей, зарегистрированных в России, ставят целью сделать въезд россиян в ЕС фактически невозможным, считает постпредство РФ при ЕС.

12.09.2023 13:18

Потенциал роста российского рынка легкого коммерческого и легкового автотранспорта в 2023 году составляет не менее 1 млн автомобилей. Об этом в кулуарах ВЭФ-2023 сообщил вице-президент Газпромбанка Максим Калинкин. По его мнению, чтобы этого добиться, необходимо повысить товарооборот с Китаем в размере 31 млрд долларов США, а также сконцентрировать российские производственные мощности на бюджетном сегменте автомобилей.

12.09.2023 12:57

Правительство РФ не среагировало на резкий рост цен на нефть на мировом рынке, сообщил Владимир Путин. Власть и производители договорились о дальнейшем взаимодействии.

12.09.2023 10:29

Президент Владимир Путин считает, что российские чиновники должны ездить на отечественных машинах. Он сказал, что в стране есть развитый автопром, и хотя машины «поскромнее выглядят, чем Audi, Mercedes», необходимо брать пример с Индии, которая также продвигает использование местного автопрома среди госслужащих. Президент напомнил, что уже выстроена цепочка перехода на отечественные автомобили: скоро начнутся закупки для чиновников отечественных машин, и определят, кому положены какие автомобили. «Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать»,— уточнил он.

День 565-й. 11 сентября. Понедельник

11.09.2023 22:34

Средний чек на такси по России оказался на 6% выше, чем в прошлом году, а также на 3% выше уровня июля текущего года. В Москве эти же показатели выросли на 14% и 2% соответственно.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что в последние месяцы на фоне нескольких факторов срабатывает повышающий коэффициент. Во-первых, это драматический рост цен на авто и их обслуживание. Во-вторых, нехватка водителей, которые выбирают более прибыльные работы на фоне возросших требований к таксистам из-за нового закона о такси. Заместитель гендиректора Центра стратегических разработок при правительстве России Лора Накорякова заявила, что на цену перевозок также влияют геополитика и дефицит трудовых ресурсов.

11.09.2023 20:45

Военкор Геннадий Дубовой погиб в аварии в центре Донецка. Его сбила машина на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артёма.

11.09.2023 16:37

Компания Nissan стала самым популярным производителем электромобилей и гибридов в России, на ее долю приходится 38% всех моделей, а в топ-5 самых востребованных брендов входят также Tesla (12,7% рынка), Mitsubishi (7,4% рынка), Porsche (4,7%) и Volkswagen (4,2%).

11.09.2023 15:18

Вице-президент Газпромбанка Максим Калинкин заявил, что необходимо сконцентрировать усилия по производству бюджетного сегмента автомобилей на территории РФ. «Розничная стоимость стандартного китайского легкового автомобиля в РФ в 2,5 раза выше, чем он стоит в стране производителя. Официальные сборы в конечной стоимости автомобиля для российского потребителя составляют 32%, наценка дилеров и дистрибьюторов — 28%. Поэтому необходимо сконцентрировать наши усилия на локализации производства бюджетного сегмента автомобилей на территории РФ»,— сообщил на ВЭФ-2023 Максим Калинкин.

11.09.2023 00:32

Компания «Соллерс» перезапустила завод во Владивостоке, где до кризиса производились автомобили Mazda: на площадке начинается серийная сборка пикапов. Пока речь идет об одной модели под брендом Sollers, аналогичной JAC T6. В начале 2024 года на конвейер встанет еще один пикап, а затем концерн будет выходить в другие сегменты. Площадка во Владивостоке традиционно занималась только сборкой, поэтому, по данным “Ъ”, для роста локализации «Соллерс» интегрирует в автомобили дизельный двигатель, который будет выпускать в Елабуге, устанавливая также на другие Sollers и УАЗ. Оборудование с завода двигателей во Владивостоке, выпускавшихся для Mazda в Японии, переехало на другой актив «Соллерс» — ЗМЗ.

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