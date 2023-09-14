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Коммерсантъ FM
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На Крымском мосту восстановили поврежденный участок

На левой стороне Крымского моста открыли движение легковых автомобилей, полностью восстановить поврежденные участки моста планируют к ноябрю, сообщили «Ъ» в правительстве Крыма. По словам чиновников, строители восстановили поврежденный участок моста за 59 дней.

Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснулллин, это только первый этап ремонта. «Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября»,— написал в своем Telegram-канале господин Хуснуллин.

Напомним, в июле Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы. В результате ЧП погибла семья из Белгородской области, а их дочь получила ранения. В Следственном комитете РФ завели уголовное дело по факту теракта.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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