ТАСС: правительство обсуждает временный запрет экспорта топлива для стабилизации цен

Правительство России обсуждает меры по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Сейчас оно рассматривает два варианта — введение временного запрета на экспорт топлива и повышение экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правительстве по итогам совещания вице-премьера РФ Александра Новака с нефтяными компаниями и государственными ведомствами.

По словам собеседника, на совещании стороны выступили с предложениями по стабилизации цен на топливо. «Сейчас выбор идет между двумя вариантами. Первый — повышение экспортной пошлины до $250 за тонну. Платеж вернется тем добросовестным экспортерам, которые поставляют на внутренний рынок тот процент нефтепродуктов, который определит постановление правительства. Второй — полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка»,— сказал источник.

Собеседник заявил, что господин Новак поручил в ближайшее время выбрать наиболее предпочтительный вариант с учетом эффективности влияния на стоимость автомобильного бензина в РФ и возможных последствий для нефтяного рынка. По информации вице-премьера, на совещании присутствовали, в частности, представители Минфина, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы.

30 августа Александр Новак заявил, что правительство работает над мерами по стабилизации ситуации на рынке топлива. Он в том числе пообещал, что в скором времени будет составлен список компаний, которым разрешат экспорт топлива. Обсуждение мер началось после того, как в июле в России начали расти цены на бензин на фоне роста экспортной альтернативы и малого предложения на рынке.

Минэнерго для сдерживания цен на топливо в РФ предложило разрешить экспорт топлива только нефтеперерабатывающим заводам. По данным «Ъ», соответствующий проект указа, который сейчас проходит согласование, будет действовать до 2026 года. Однако участники рынка сомневаются в эффективности ограничений, особенно если к экспорту будут допущены все НПЗ, в том числе небольшие заводы, не выпускающие товарного топлива.

Подробнее — в материале «Экспорт — заводам».

Эрдни Кагалтынов