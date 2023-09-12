Путин: правительство договорилось с производителями о ценах на топливо

Правительство РФ не среагировало на резкий рост цен на нефть на мировом рынке, сообщил Владимир Путин. Власть и производители договорились о дальнейшем взаимодействии.

«Правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть, но это регулируемая позиция»,— сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. По его словам, было важно обеспечить дизелем сельхозпроизводителей, сейчас оно уже есть, но стоит вопрос регулирования цен.

Министр энергетики Николай Шульгинов после пленарной сессии сообщил, что Минэнерго исполнит дополнительные меры стабилизации рынка топлива в соответствии с поручением президента.

В августе регионы страны столкнулись с подорожанием топлива, а также с дефицитом нефтепродуктов в рознице. Топливный кризис возник из-за длительного повышения оптовых цен на СПбМТСБ (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа), которое впоследствии повлияло на цену в рознице. Правительство планирует регулировать ситуацию за счет обязательной продажи топлива на бирже, а также за счет уменьшения экспорта бензина.

Николай Шульгинов считает, что дефицит топлива на юге страны в большей мере вызван искусственно: «кто-то просто пытался сыграть на ситуации — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит». ФАС проверит всю цепочку формирования цены топлива и в случае нарушений примет меры антимонопольного регулирования.

Помимо этого, министр связывает дефицит топлива с плановым ремонтом НПЗ. На этом фоне снизились предложения топлива.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в сентябре говорил о риске срыва уборочной кампании и сева озимых из-за нехватки топлива для аграриев в некоторых регионах. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 9 сентября подтвердил перебои с дизельным топливом в городе. 12 сентября он в своем Telegram-канале сообщил, что изменение логистики поставок снимет дефицит в Крыму и отметил, что сейчас первостепенная задача — обеспечить топливом аграриев. О проблемах с дизтопливом сообщали и аграрии Ставрополья.

Больше о мерах регулирования цен на топливо читайте в материале «Ъ» — «Демпферу командуют полный назад».

Александра Горошилова