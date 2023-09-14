АвтоВАЗ, «Москвич», «Трансмашхолдинг» и НПО «Сатурн» попали под санкции США

Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкционный список в отношении России. В него попали президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава УГМК Искандар Махмудов, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, компания АвтоВАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Бокарев Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Искандар Махмудов Фото: Коммерсантъ / Сергей Быховец Игорь Алтушкин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 Андрей Бокарев Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Искандар Махмудов Фото: Коммерсантъ / Сергей Быховец Игорь Алтушкин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В числе российских юрлиц, попавших под санкции,— Росавтодор, «Москвич», НПО «Сатурн» и «Союз», «Соллерс», «Арктик Энерджис», «Криогенмаш», AGD Diamonds, машиностроительный завод «Тонар», «Ак Барс Банк» и «СИНКО Банк», Globaltrans. Также в SDN-лист внесены компании, связанные с полезными ископаемыми: «Янская горная компания», «Таймырские ресурсы», «Таймырская горная компания», «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат».

Среди иностранных юрлиц — финские Luminor и Siberica, турецкие Margiana Insaat Dis Ticaret, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, Denkar Ship Construction, Ship Agency и его владелец Илкер Догруйол. По версии Минюста США, они экспортировали электронику российским компаниям, а также осуществляли поставки в РФ товаров двойного назначения.

Вместе с тем Минфин США исключил из санкционного списка бывшего вице-президента Сбербанка Наталью Алымову и бывшего члена наблюдательного совета ФК «Открытие» новозеландца Пола Голдфинча.

В пресс-релизе американского ведомства говорится, что в санкционный список внесены около 100 юридических лиц, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, ее финансовыми институтами, поставщиками технологий, «цепочкой военных поставок». Также ограничения коснулись 70 физических лиц, которые поддерживают российских властей и «получают выгоду» от продолжающихся боевых действий на Украине.

Лусине Баласян