Польша согласилась с соседями

В Польшу не получится приехать на автомобиле, зарегистрированном в России, — санкции начали действовать 17 сентября. Они распространятся на все машины, независимо от гражданства владельца, уточнили в польском МВД. Прежде аналогичный запрет ввели Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, но сделав исключение для авто дипломатов и граждан Евросоюза. Таким образом, буквально за неделю для машин с российскими номерами оказались закрыты дороги почти всех приграничных европейских стран. Из них к ограничениям пока не присоединилась только Норвегия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

Почему устанавливаются запреты? И как будет развиваться ситуация? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с генеральным директором Российского совета по международным делам Иваном Тимофеевым:

«Те нормы, которые сейчас интерпретирует Европейская комиссия про запрет на ввоз в страны ЕС из России 196 товарных категорий, появились еще в прошлом году. Просто в июле 2023-го появился прецедент, когда немецкая таможня арестовала автомобиль россиянина и сослалась на то, что в 833-м регламенте Совета ЕС не указано, что разрешено ввозить товары для личного пользования.

Несколько дней назад ЕК дала разъяснение, фактически встав на сторону немецкой таможни. Но, на самом деле, страны-члены могут выполнять его по-другому, и я думаю, что не все они это будут делать.

Что касается Норвегии, то въезжать в ЕС через эту страну было бы странным: пробираться через полярные районы, затем продолжать движение по норвежской территории. То есть это, конечно, увлекательно и красиво, но абсолютно нерационально. И, потом, я не вижу никаких препятствий, чтобы власти Норвегии не присоединились к трактовке, которую дала Еврокомиссия.

Безусловно, россияне сейчас будут выбирать другие пути для того, что попасть в страны Евросоюза.

Но все это, конечно, очередной гвоздь в гроб гуманитарных связей России и ЕС. И да, они будут сокращаться».

Санкции в отношении авто и личных вещей россиян может ввести и Германия. Однако правительство страны сейчас взяло паузу, чтобы обсудить ситуацию. Разъяснения насчет возможного запрета на въезд должны подготовить к концу сентября. Об этом рассказал депутат бундестага Евгений Шмидт, который направил 11 вопросов на эту тему. Он предположил, что дополнительное время уйдет на консультации с Еврокомиссией, пишет РБК.

Больше всего от ограничений уже пострадала Калининградская область, рассказал местный житель Илья Свиридов:

«Литовцы будут пускать по упрощенным транзитным документам (УТД), которые дают право проехать из Калининграда в "большую Россию" и обратно. Обычные же визы работать перестанут.

Но поляки и так по УТД не пускали, это только для литовцев было. Ведь и многие граждане Литвы живут в России, так что для какой-то части населения это проблема».

8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих против Москвы санкций. Согласно новым установкам, въезд в страны ЕС на машинах с российскими номерами расценивается как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях. Позднее европейские власти уточнили, что каждое государство ЕС будет самостоятельно решать, как исполнять ограничения.

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Иван Хорушевский