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Коммерсантъ FM
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Польша согласилась с соседями

Как санкции в отношении России скажутся на гражданах разных стран

В Польшу не получится приехать на автомобиле, зарегистрированном в России, — санкции начали действовать 17 сентября. Они распространятся на все машины, независимо от гражданства владельца, уточнили в польском МВД. Прежде аналогичный запрет ввели Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, но сделав исключение для авто дипломатов и граждан Евросоюза. Таким образом, буквально за неделю для машин с российскими номерами оказались закрыты дороги почти всех приграничных европейских стран. Из них к ограничениям пока не присоединилась только Норвегия.

Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

Почему устанавливаются запреты? И как будет развиваться ситуация? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с генеральным директором Российского совета по международным делам Иваном Тимофеевым:

«Те нормы, которые сейчас интерпретирует Европейская комиссия про запрет на ввоз в страны ЕС из России 196 товарных категорий, появились еще в прошлом году. Просто в июле 2023-го появился прецедент, когда немецкая таможня арестовала автомобиль россиянина и сослалась на то, что в 833-м регламенте Совета ЕС не указано, что разрешено ввозить товары для личного пользования.

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Несколько дней назад ЕК дала разъяснение, фактически встав на сторону немецкой таможни. Но, на самом деле, страны-члены могут выполнять его по-другому, и я думаю, что не все они это будут делать.

Что касается Норвегии, то въезжать в ЕС через эту страну было бы странным: пробираться через полярные районы, затем продолжать движение по норвежской территории. То есть это, конечно, увлекательно и красиво, но абсолютно нерационально. И, потом, я не вижу никаких препятствий, чтобы власти Норвегии не присоединились к трактовке, которую дала Еврокомиссия.

Безусловно, россияне сейчас будут выбирать другие пути для того, что попасть в страны Евросоюза.

Но все это, конечно, очередной гвоздь в гроб гуманитарных связей России и ЕС. И да, они будут сокращаться».

Санкции в отношении авто и личных вещей россиян может ввести и Германия. Однако правительство страны сейчас взяло паузу, чтобы обсудить ситуацию. Разъяснения насчет возможного запрета на въезд должны подготовить к концу сентября. Об этом рассказал депутат бундестага Евгений Шмидт, который направил 11 вопросов на эту тему. Он предположил, что дополнительное время уйдет на консультации с Еврокомиссией, пишет РБК.

Какие разъяснения дала Еврокомиссия по ввозимым гражданами РФ товарам

Какие разъяснения дала Еврокомиссия по ввозимым гражданами РФ товарам

Больше всего от ограничений уже пострадала Калининградская область, рассказал местный житель Илья Свиридов:

«Литовцы будут пускать по упрощенным транзитным документам (УТД), которые дают право проехать из Калининграда в "большую Россию" и обратно. Обычные же визы работать перестанут.

Но поляки и так по УТД не пускали, это только для литовцев было. Ведь и многие граждане Литвы живут в России, так что для какой-то части населения это проблема».

8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих против Москвы санкций. Согласно новым установкам, въезд в страны ЕС на машинах с российскими номерами расценивается как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях. Позднее европейские власти уточнили, что каждое государство ЕС будет самостоятельно решать, как исполнять ограничения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

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