Yle: Финляндия запретит въезд российских автомобилей

По информации финского телеканала Yle, Финляндия вслед за странами Балтии запретит въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Такое заявление должна сегодня сделать министр иностранных дел Элина Валтонен.

По информации Yle, в соответствии с запретом, пересекать финскую границу больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные менее чем на десять пассажиров. В запрете на въезд будет предусмотрен ряд исключений. Информацией о том, когда запрет вступит в силу, телеканал не располагает.

12 сентября МИД Финляндии заявил, что имущество въезжающих россиян, несмотря на разъяснения Еврокомиссии по поводу запрещенных к ввозу в ЕС из России вещей, изымать не будут. При этом глава отдела по санкциям финского МИДа Пиа Сариваара допускала, что решение властей может поменяться.

8 сентября ЕК выпустила разъяснения, согласно которым россияне не смогут въезжать на территории стран ЕС с вещами, которые нельзя импортировать из России. В список ЕК тогда в том числе попали косметика, чемоданы, смартфоны и гигиенические средства.

12 сентября ЕК смягчила рекомендации. Обновленные рекомендации не разъясняют, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, также фигурирующие в приложении, но ограничивают въезд автомобилей. Литва, Латвия и Эстония уже запретили россиянам въезд на личных авто.

О том, каким образом россияне на личных машинах теперь могут попасть в Европу, — в материале «Ъ FM» «Автомобили оставят на границе».

Милена Костерева