Докатилось

АвтоВАЗ, «Соллерс» и «Москвич» попали под санкции США — теперь все традиционно российские автоконцерны, кроме «Автотора», включены в SDN-list. Судя по опыту уже давно находящихся в нем КамАЗа и ГАЗа, даже блокирующие санкции не создают непреодолимых рисков, например, для проектов по выпуску китайских автомобилей под собственным брендом. Наибольшие проблемы могут возникнуть у АвтоВАЗа, у которого будущая модель базируется на платформе Renault. Кроме того, концерн давал весомые объемы заказа оставшимся в РФ мировым поставщикам. В отрасли полагают, что китайские партнеры все риски уже предусмотрели, но с остальными может возникнуть необходимость замещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкции США не помешают российскому автопрому постепенно становиться все более китайским

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Санкции США не помешают российскому автопрому постепенно становиться все более китайским

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

АвтоВАЗ, «Соллерс» и «Москвич» 14 сентября включены в SDN-list OFAC. Напомним, в отношении входящего в «Соллерс» УАЗа уже действуют санкции ЕС, а КамАЗ и группа ГАЗ уже находились под американскими санкциями.

Фактически, за исключением калининградского «Автотора», теперь в SDN оказался весь традиционно российский автопром.

В АвтоВАЗе и «Москвиче» отказались комментировать влияние санкций на бизнес. В «Соллерсе» не ожидают никаких последствий: «Бизнес группы полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров».

«Соллерс» последний год был сконцентрирован на перезапуске заводов, оставшихся после ухода из РФ бывших партнеров (Mazda, Ford, Isuzu), за счет моделей под собственным брендом, созданных на базе китайских лицензий. Линейка базируется на технологиях JAC — на той же базе созданы и модели «Москвич», причем фактически работой с партнером занимался КамАЗ. У КамАЗа есть модель «Компас» по лицензии JAC, выпуск которой продолжился, несмотря на введенные еще в июне 2022 года санкции.

АвтоВАЗ также будет собирать китайские модели под собственным брендом, в том числе на бывшем заводе Nissan на базе моделей FAW.

Компания вела работу по поиску и других партнеров, претендуя на права на самые новые китайские модели, а также встраивание в поставки комплектующих из Китая (см. “Ъ” от 12 июля).

Но АвтоВАЗ выделяется на фоне остальных игроков: до начала кризиса концерн был активно интегрирован в цепочки поставок своего бывшего акционера Renault. По мере введения ограничений на поставки комплектующих со стороны ЕС, АвтоВАЗ временно прекращал выпуск ряда моделей, а также занимался их замещением. Однако еще весной паблик Avtograd News сообщал о перебоях с поставками якобы из Чехии — речь шла о стабилизаторах поперечной устойчивости Lada Vesta NG и дверных петлях для Lada Niva Travel. Также АвтоВАЗ в 2022 году получил права на принадлежащую Renault платформу CMF-B для будущей Lada Iskra.

Кроме того, концерн в силу масштабов производства обеспечивает большой объем заказа компонентов. В АвтоВАЗе не раскрывают поставщиков с момента начала военных действий, но часть из них — дочерние структуры глобальных производителей. «Итэлма», которая занимается разработкой системы ESP и ABS для АвтоВАЗа, также попала в SDN-list 14 сентября. Она же поставляла блоки «ЭРА-Глонасс», в том числе для брендов из Китая. Гендиректор «Итэлмы» Алексей Воробьев выразил удивление тем, что «такое сугубо гражданское предприятие, как наше, попало под санкции».

Помимо компаний автопрома, под санкции 14 сентября попали производитель полуприцепов «Тонар» и тракторов Кировский завод, а также ЧТЗ «Уралтрак».

Собеседник “Ъ” в одной из этих компаний отметил, что поставщики из Китая «уже давно подготовились к такому развитию событий». Это подтверждает и источник “Ъ” в одном из автоконцернов.

«Видно, что проекты, в том числе с участием поставщиков из КНР, работают, поэтому вряд ли санкции создадут нерешаемые проблемы»,— говорит автомобильный эксперт Владимир Беспалов. Он отмечает, что работа структур глобальных поставщиков в РФ будет зависеть от политики материнской компании. Аналитик допускает, что частично ограничения приведут к необходимости «перейти на непрямое взаимодействие», в том числе по экспортным проектам. Такой проект недавно анонсировал АвтоВАЗ (см. “Ъ” от 28 июля) — он планировал вернуться к выпуску на заводе Al Amal в Египте, где производятся машины и других марок.

Ольга Никитина