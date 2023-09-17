Движение по Крымскому мосту приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. Причины не уточняются.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении канала.

Движение по мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В частности, движение автотранспорта приостанавливали 14 сентября. Позднее в правительстве Крыма сообщили «Ъ», что на левой стороне Крымского моста открыли движение легковых автомобилей по ранее поврежденному участку. По словам чиновников, строители восстановили поврежденный участок моста за 59 дней.

Эрдни Кагалтынов