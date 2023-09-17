Движение по Крымскому мосту приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. Причины не уточняются.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении канала.
Движение по мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В частности, движение автотранспорта приостанавливали 14 сентября. Позднее в правительстве Крыма сообщили «Ъ», что на левой стороне Крымского моста открыли движение легковых автомобилей по ранее поврежденному участку. По словам чиновников, строители восстановили поврежденный участок моста за 59 дней.