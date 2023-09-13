ФТС: эстонская таможня развернула первую машину с российскими номерами

Сегодня, 13 сентября, эстонские таможенники развернули первый автомобиль с российскими номерами после введения запрета на пропуск транспортных средств, зарегистрированных в России, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

«На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством РФ и Литовской Республики. Как рассказал водитель, при въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза данной категории автомобилей, после чего он был направлен обратно на территорию России»,— говорится в заявлении ФТС.

Эстония объявила о запрете на въезд для зарегистрированных в РФ автомобилей сегодня, он вступил в силу в 10:00 мск. Уточняется, что запрет касается только легковых машин вместимостью до девяти пассажиров. Автобусы и мотоциклы под запрет не подпадают.

Еврокомиссия (ЕК) на прошлой неделе заявила, что вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован из-за санкций. С 12 сентября въезд зарегистрированных в РФ машин запретили Литва и Латвия.

Подробности — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Эрдни Кагалтынов