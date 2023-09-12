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Коммерсантъ FM
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Постпредство РФ: ЕС хочет сделать въезд россиян фактически невозможным

Разъяснения Еврокомиссии (ЕК) о запрете на ввоз в Евросоюз (ЕС) личных автомашин, зарегистрированных в России, ставят целью сделать въезд россиян в ЕС фактически невозможным, считает постпредство РФ при ЕС. Там задались вопросом, каким образом ввоз товаров в ЕС для личного пользования «приносит какую бы то ни было выгоду» России.

В дипредставительстве напомнили, что, согласно регламенту ЕС, запрет на ввоз распространяется на товары, которые «приносят существенную прибыль России». «Упомянутые разъяснения нацелены на то, чтобы в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований в отношении граждан России фактически сделать им невозможным въезд в Евросоюз»,— говорится в комментарии постпредства (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе ЕК заявила, что вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован. ЕК также сообщила, что российским гражданам, пересекающим границу ЕС, нельзя привозить с собой в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. Вчера, 11 сентября, представитель ЕК заявил, что все же разрешено не конфисковывать личные вещи российских туристов.

Подробности — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Лаура Кеффер

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