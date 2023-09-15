Финляндия запретит с 16 сентября въезжать автомобилям с российскими номерами

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявила о запрете на въезд в страну для зарегистрированных в России легковых автомобилей. Ограничения вступают в силу с 16 сентября. Исключение предусмотрено, в частности, для зарегистрированных в России автомобилей, принадлежащих гражданам Евросоюза (ЕС). Автомобили с российскими номерами, прибывшие в Финляндию до введения запрета, должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года.

«Финляндия выполняет рекомендации Европейской комиссии. Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы 15 сентября на субботу 16 сентября в 00:00. Запрет не распространяется на граждан ЕС (в том числе с двойным гражданством) и членов их семей, постоянно проживающих в России. Запрет также не распространяется на дипломатические транспортные средства или въезд в связи с гуманитарными перевозками»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте финского МИДа.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Финляндия считает важным, чтобы государства-члены Евросоюза, особенно те, которые граничат с Россией, имели единую позицию по вопросу санкций. Ранее запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей ввели Литва, Латвия и Эстония.

8 сентября ЕК выпустила разъяснения, согласно которым россияне не смогут въезжать на территории стран ЕС с вещами, которые нельзя импортировать из России. В список ЕК тогда в том числе попали косметика, чемоданы, смартфоны и гигиенические средства. 12 сентября ЕК представила обновленные рекомендации. Однако они не разъясняют, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, также фигурирующие в приложении, но ограничивают въезд автомобилей.

О том, каким образом россияне на личных машинах теперь могут попасть в Европу, — в материале «Ъ FM» «Автомобили оставят на границе».

Милена Костерева