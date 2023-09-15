Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Финляндия запретит с 16 сентября въезжать автомобилям с российскими номерами

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявила о запрете на въезд в страну для зарегистрированных в России легковых автомобилей. Ограничения вступают в силу с 16 сентября. Исключение предусмотрено, в частности, для зарегистрированных в России автомобилей, принадлежащих гражданам Евросоюза (ЕС). Автомобили с российскими номерами, прибывшие в Финляндию до введения запрета, должны быть вывезены из страны до 16 марта 2024 года.

«Финляндия выполняет рекомендации Европейской комиссии. Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы 15 сентября на субботу 16 сентября в 00:00. Запрет не распространяется на граждан ЕС (в том числе с двойным гражданством) и членов их семей, постоянно проживающих в России. Запрет также не распространяется на дипломатические транспортные средства или въезд в связи с гуманитарными перевозками»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте финского МИДа.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Финляндия считает важным, чтобы государства-члены Евросоюза, особенно те, которые граничат с Россией, имели единую позицию по вопросу санкций. Ранее запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей ввели Литва, Латвия и Эстония.

8 сентября ЕК выпустила разъяснения, согласно которым россияне не смогут въезжать на территории стран ЕС с вещами, которые нельзя импортировать из России. В список ЕК тогда в том числе попали косметика, чемоданы, смартфоны и гигиенические средства. 12 сентября ЕК представила обновленные рекомендации. Однако они не разъясняют, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, также фигурирующие в приложении, но ограничивают въезд автомобилей.

О том, каким образом россияне на личных машинах теперь могут попасть в Европу, — в материале «Ъ FM» «Автомобили оставят на границе».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...