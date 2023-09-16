В Финляндии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

В Финляндии официально вступил в силу введенный властями запрет на въезд на территорию страны легковых автомобилей с российскими автомобильными номерами. Как уточнили в правительстве Финляндии, уже находящиеся в стране российские автомобили должны покинуть ее территорию в течение шести месяцев, иначе транспортные средства могут быть конфискованы.

«Ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям»,— говорится в официальном сообщении финского кабмина.

Ранее в финском МИДе сообщили, что в Хельсинки считают важным, чтобы государства—члены Евросоюза, особенно те, которые граничат с Россией, имели единую позицию по вопросу санкций. Ранее запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей ввели Литва, Латвия и Эстония.

8 сентября ЕК выпустила разъяснения, согласно которым россияне не смогут въезжать на территории стран ЕС с вещами, которые нельзя импортировать из России. В список ЕК тогда в том числе попали косметика, чемоданы, смартфоны и гигиенические средства. 12 сентября ЕК представила обновленные рекомендации. Однако они не разъясняют, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, также фигурирующие в приложении, но ограничивают въезд автомобилей.

О том, каким образом россияне на личных машинах теперь могут попасть в Европу,— в материале «Ъ FM» «Автомобили оставят на границе».

Александр Кислов