В Индии полиция применила водометы против протестующих у офиса Meta*
В северном индийском штате Харьяна полиция использовала водометы для разгона активистов молодежного крыла оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс», протестовавших у офиса Meta* (признана в России экстремистской и запрещена). Акция протеста прошла вечером 28 ноября.
Демонстранты обвиняют компанию в цензуре оппозиционных голосов и действиях в интересах премьер-министра Нарендры Моди и его партии. По данным Reuters, несколько задержанных сторонников партии позже были освобождены.
Молодежное крыло «Индийского национального конгресса» подало иск против Meta и правительства Индии, требуя отменить норму, расширившую ограничения контента за счет автоматического удаления копий постов, отмеченных в индивидуальных предписаниях. Сама Meta заявляет, что ограничивает контент в соответствии с местными законами. На закрытой встрече с «Индийским национальным конгрессом» компания сообщила о нейтралитете ко всем политическим силам.
* — компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.