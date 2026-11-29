Молодежное крыло «Индийского национального конгресса» подало иск против Meta и правительства Индии, требуя отменить норму, расширившую ограничения контента за счет автоматического удаления копий постов, отмеченных в индивидуальных предписаниях. Сама Meta заявляет, что ограничивает контент в соответствии с местными законами. На закрытой встрече с «Индийским национальным конгрессом» компания сообщила о нейтралитете ко всем политическим силам.