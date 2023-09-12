Латвия запретила въезд зарегистрированных в РФ автомобилей

С сегодняшнего дня, 12 сентября, Латвия запретила въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Таможенные органы будут конфисковывать машины в случае отказа лица вернуться в Россию или Белоруссию, сообщила изданию Delfi Служба государственных доходов республики. Запрет не коснется автомобилей с российскими номерами, которые через Латвию возвращаются из Евросоюза в РФ, если транспорт не задекларирован в качестве товара и используется как средство передвижения.

В ведомстве напомнили, что до сих пор в Латвии действовал запрет на въезд тягачей и прицепов, зарегистрированных в России. Запрет не распространяется на грузовые машины российских компаний, которые перевозят товары через Латвию в Калининградскую область.

Водителям автомобилей с российскими номерами предлагается воздержаться от неоднократных попыток въехать в Латвию через различные погранпункты, потому что в стране действует уголовная ответственность за несоблюдение санкций, передает Delfi.

В службе добавили, что запрет не коснется транспортных средств, предназначенных для дипломатических и консульских представителей Евросоюза и государств—членов ЕС, включая делегации, посольства и миссии.

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими регистрационными номерами. В этом документе ЕК сослалась на приложение к санкциям, в котором приведен список запрещенных к импорту вещей. Список запрещенных к провозу вещей включает одежду, обувь, средства личной гигиены и косметику.

Позднее в ЕК пояснили, что решение о конфискации имущества россиян таможенные службы стран ЕС принимают самостоятельно. Кроме того, ЕК разрешила не конфисковывать личные вещи российских туристов, даже если они запрещены для ввоза, но это не касается дорогих предметов, например автомобилей.

Ранее сегодня, 12 сентября, Литва предупредила, что будет конфисковывать автомобили с российскими номерами при въезде в страну. МИД Финляндии заявил, что таможенные органы страны пока не будут прибегать к конфискации зарегистрированных в РФ машин. Таможня Германии заявила, что товары, запрещенные для ввоза в ЕС из России, могут быть конфискованы, несмотря на то, что они находятся в личном пользовании въезжающего лица.

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Эрдни Кагалтынов