Автомобили оставят на границе

Европейские границы закрываются для автомобилей с российскими номерами. Запрет на проезд уже ввели Литва, Латвия и Эстония. Судя по информации в соцсетях, за два дня с момента введения ограничений таможенные службы не впустили на территорию ЕС больше десятка машин. Все это происходит на фоне новых разъяснений Еврокомиссии: там говорится, что российские автомобили могут быть использованы для обхода санкций. Требования к провозу личных вещей смягчили. Однако введение мер передали на усмотрение каждой отдельной страны. Что происходит на границах? И что точно нельзя брать в Европу? С подробностями — Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Спор вокруг разъяснений Еврокомиссии постепенно приобретает все более четкую форму: кажется, что под угрозой в первую очередь оказались автомобили.

О новых случаях ареста все еще неизвестно, таможенные службы пока ограничиваются предупреждением и просьбой вернуться обратно. 13 сентября для автомобилей с российскими номерами закрылась граница Эстонии. Но едва ли она пользовалась спросом, рассказал представитель компании Top Transfer Денис, который занимается организацией перевозок из Санкт-Петербурга в Таллин:

«Коллеги звонили и рассказывали, что российские машины на эстонской таможне уже начали разворачивать. Граница с Эстонией давно не самая простая для обладателей российских паспортов. Большим спросом у граждан РФ даже с европейским видом на жительство она уже давно не пользуется. Аэропорт Таллина гораздо меньше, чем аэропорт Вантаа в Хельсинки.

Будут ездить через границу с Финляндией. Сложнее станет тем, кто путешествовал в Европу из Москвы на своих автомобилях, и у кого позволяли это делать документы, потому что балтийские границы гораздо ближе, чем финские».

Поток машин из России в страны Балтии заметно сократился год назад. Тогда Литва, Латвия и Эстония запретили въезд по обычным визам «С». Пересечь сухопутную границу с тех пор могут только обладатели ВНЖ или паспортов других стран. Что делать с машинами, которые уже на территории, правительство Эстонии решит 14 сентября. Жительница Таллина Елена, впрочем, особых иллюзий по этому поводу не имеет:

«У меня и у дочери есть два гражданства — российское и эстонское. Все это время мы передвигались здесь на машине с российскими номерами. Периодически мы приезжали в Россию в течение этого года. Смысла менять номера на эстонские мы не увидели.

Это кажется совершенно несправедливым шагом. Получается, что у меня — гражданки Эстонии — могут конфисковать мою собственность.

Более того, здесь количество машин на русских номерах достаточно маленькое. Никакие туристы, грубо говоря, лишние люди таким образом сюда не могут попасть. Получается нам срочно сейчас надо ехать в Россию и продавать там машину?»

Еще сложнее ситуация в Литве. Вильнюс предупредил о возможном изъятии не только автомобилей, но и личных вещей. Власти обещают принимать решения исходя из того, что и в каком количестве везет с собой гражданин России. Контроль уже усилился, особенно если проезд транзитный из Калининграда, поделился наблюдениями собеседник “Ъ FM” Иван:

«Это на усмотрение таможенной службы. Каждый таможенник сам принимает решение, как провести досмотр. Если человек едет и везет несколько телефонов, понятно, что это уже не в личных целях, а коммерческих. В таком случае, конечно, будет конфискация.

Если едешь с транзитной визой, теперь ее на границе надо показывать. Раньше можно было просто предъявить упрощенный транзитный документ. Пограничники просят предоставить и бумаги, подтверждающие основание для его получения. В Калининграде для многих это нелегальный бизнес — делать липовые справки, что у тебя родственники живут на большой земле. Раньше на это закрывали глаза, а сейчас начали жестко проверять».

Попасть в Европу на машине с российскими номерами пока можно через Финляндию или Польшу. Правда, год назад эти страны вместе с государствами Балтии закрыли въезд по обычным шенгенским визам. И не факт, что через несколько дней Варшава и Хельсинки не поддержат и новый запрет.

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