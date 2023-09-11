Nissan стал самым популярным производителем электромобилей и гибридов в России

Компания Nissan стала самым популярным производителем электромобилей и гибридов в России, сообщает «Автостат».

По данным аналитиков, на 1 июля 2023 года в России насчитывается 32,7 тыс электромобилей и гибридов, из которых 78,6% — чистые электромобили, а 21,4% — подключаемые гибриды.

Самой популярной маркой среди покупателей электромобилей и гибридов на российском рынке стал Nissan, на долю которого приходится 38% всех моделей, а в топ-5 самых востребованных брендов входят также Tesla (12,7% рынка), Mitsubishi (7,4% рынка), Porsche (4,7%) и Volkswagen (4,2%).

Максим Вершинин

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