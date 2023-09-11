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Коммерсантъ FM
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«Соллерс» перезапускает завод во Владивостоке

Вместо Mazda там будут производить аналоги китайских пикапов

Как узнал “Ъ”, компания «Соллерс» перезапустила завод во Владивостоке, где до кризиса производились автомобили Mazda: на площадке начинается серийная сборка пикапов. Пока речь идет об одной модели под брендом Sollers, аналогичной JAC T6. В начале 2024 года на конвейер встанет еще один пикап, а затем концерн будет выходить в другие сегменты. Площадка во Владивостоке традиционно занималась только сборкой, поэтому, по данным “Ъ”, для роста локализации «Соллерс» интегрирует в автомобили дизельный двигатель, который будет выпускать в Елабуге, устанавливая также на другие Sollers и УАЗ. Оборудование с завода двигателей во Владивостоке, выпускавшихся для Mazda в Японии, переехало на другой актив «Соллерс» — ЗМЗ.

Фото: Геннадий Шишкин, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Шишкин, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, «Соллерс» 11 сентября начинает серийную сборку пикапов во Владивостоке под собственным брендом — на старте речь идет об одной модели. Как и для создания первых автомобилей марки Sollers в сегменте LCV — Atlant и Argo, автоконцерн использовал базу моделей из Китая. На конвейер во Владивостоке встанет автомобиль, аналогичный JAC T6. По информации “Ъ”, он будет стоить от 2,4 млн руб. за бензиновую версию и от 2,5 млн руб. с дизельным двигателем. Запуск производства “Ъ” подтвердили в «Соллерс».

Речь идет о площадке «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ). Компания с 2012 года выпускала машины в режиме крупноузловой сборки (SKD) как паритетное СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». На начало 2022 года производилось три модели — Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9, но весной того же года сборка прекратилась. Проектная мощность завода — 100 тыс. машин в год, в 2021 году выпуск составлял 29 тыс. штук. «Соллерс» консолидировала 100% компании осенью 2022 года, а затем бывшее СП было переименовано в АИТ.

Помимо автомобилей, на площадке производили двигатели для моделей Mazda в Японии. АИТ по итогам 2022 года отразила в отчетности, что 20 декабря решено прекратить выпуск двигателей. Также компания провела обесценение активов на фоне остановки производства Mazda, причем «часть основных средств, дальнейшее использование которых невозможно, переведена в долгосрочные активы для продажи».

Общая сумма обесценения составила 2 млрд руб., из которых 807,1 млн руб. приходилось на долгосрочные активы для продажи.

Как рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, речь шла об оборудовании завода двигателей: оно уже было продано другому активу «Соллерс» — ЗМЗ — и интегрировано в цикл мехобработки головки блока цилиндра.

По данным “Ъ”, в начале 2024 года на конвейер АИТ встанет еще один пикап, но линейка моделей будет расширяться и в другие сегменты. Конвейер АИТ не оснащен линиями для сварки и окраски. Но модели будут собираться с использованием локальных комплектующих: поначалу с блоком «ЭРА-Глонасс» и электроникой, а затем и с российским двигателем и автоматической коробкой передач, рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с планами компании.

Речь идет о дизельном двигателе JAC объемом два литра, который «Соллерс» локализует на заводе в Елабуге (им же планируется оснащать линейку LCV Sollers и классическую линейку УАЗ), а коробка передач будет выпускаться на ЗМЗ.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что рынок пикапов в РФ не очень большой, но ниша есть, и «Соллерс» сможет обеспечить хорошее позиционирование по цене, в том числе за счет локализации двигателя.

По данным «Автостата», за первое полугодие в РФ продано 6,6 тыс. пикапов, из которых 1,4 тыс. приходилось на УАЗ. По мнению господина Удалова, ассортимент моделей на площадке во Владивостоке нужно увеличивать для обеспечения загрузки, а использование локализуемого двигателя обеспечит синергию.

Аналитик добавляет, что запрет Японии ввозить в РФ автомобили с двигателем от 1,9 литра также может помочь проекту «Соллерс», обеспечив дополнительный спрос на Дальнем Востоке. Он подчеркивает, что для жителей Дальнего Востока будут предложены специальные условия по цене, и компания рассчитывает на спрос в регионе — как со стороны сервисных служб и для небольших перевозок, так и в сегменте путешественников.

Ольга Никитина

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