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Коммерсантъ FM
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На Крымском мосту временно приостановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Причины приостановки движения не уточняются.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.

Движение по переправе периодически приостанавливают в целях безопасности. Накануне, 13 сентября, после временного запрета движения на подходах к Крымскому мосту образовалась очередь из 600 автомобилей. Протяженность автомобильной очереди со стороны Керчи достигала 3,5 км.

Милена Костерева

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