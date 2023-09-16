Автомобили разогнали прайсы

Цены на российские автомобили установили исторический рекорд. По итогам августа средняя стоимость новой машины превысила 1 млн руб., следует их данных Росстата. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. За месяц российские автомобили подорожали чуть больше чем на 1%, а с начала года — почти на 4, 5%. Рекордный рост аналитики зафиксировали и по иномаркам. Сейчас они продаются в среднем 2,3 млн руб. И за год подорожали на 18%. Какие факторы влияют на рост цен? И сможет ли он ускориться?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев отмечает, что существенная часть деталей у российских автомобилей — импортная. Поэтому внешние факторы неизбежно будут влиять на итоговую стоимость, отмечает собеседник:

«Надо учитывать, что Росстат берет среднюю температуру по больнице. А если мы возьмем тот же АвтоВАЗ, то в 2022 году на рынке доминировала Granta. А в 2023 году с мая появилась Vesta. И она увела среднюю цену за 1 млн руб. Но с другой стороны, мы понимаем, почему АвтоВАЗ прекращал производство Vesta, останавливал конвейер даже по Granta — нужно было искать комплектующие, в том числе и за границей.

И поэтому удорожания отечественных машин из-за девальвации рубля не может не быть, пусть оно и идет медленнее, чем на импортные автомобили. Цены на иномарки еще толкает вверх утильсбор. Большинство зарубежных машин не имеют субсидии от государства, соответственно, утиль включают в цену. АвтоВАЗу в этом смысле проще компенсировать затраты».

При этом еще в середине августа аналитики «Чек Индекс» отмечали, что за первое полугодие средняя цена нового автомобиля в России составила почти 2 млн руб., что на 12% выше результатов 2022-го. Однако в Москве этот показатель составлял без малого 3 млн руб. Тем не менее по итогам августа в России было продано свыше 100 тыс. автомобилей, что в 2,5 раза больше чем год назад, отмечал «Автостат». И высокие цены едва ли будут драматично влиять на спрос, полагает автоэксперт Ефим Зарудский:

«Я уже с 2020 года говорю, что вся мировая экономика, это касается не только нашей страны, движется в данном тренде. Поэтому на горизонте нет предпосылок того, что стоимость автомобилей будет снижаться. Для роста тоже не вижу каких-то существенных факторов, но именно для машин, производимых на внутреннем рынке. И уверен, что правительство вынуждено будет реагировать каким-то льготным кредитованием, какой-то поддержкой покупателей отечественных автомобилей. Тем самым нивелировать вот этот рост.

Со спросом все просто. Так или иначе все равно будет падение. Но глобально для нашего рынка, его потенциала, достаточно длительное время существовал отложенный спрос. Те цифры, которые были в 2022 году, в начале этого существенно ниже по продажам, чем реальный потенциал и потребность рынка. И с учетом того, что производственные мощности и импорт автомобилей в страну очень медленно разгоняются, спрос будет расти даже с увеличивающимися ценами».

Как отмечает Росстат, дорожают и машины с пробегом — сейчас их средняя стоимость составляет 1,2 млн руб. Хотя «Автостат» на днях подсчитывал, что средняя цена поддержанного автомобиля превысила 1,4 млн руб.

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Владислав Викторов