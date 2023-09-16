Польша с 17 сентября запретит въезд зарегистрированных в РФ автомобилей

Польша с воскресенья, 17 сентября, запретит въезд на свою территорию зарегистрированных в РФ автомобилей. Запрет вводится в связи с обновленными рекомендациями Еврокомиссии. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

«В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь»,— сказал господин Каминьский на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Аналогичное решение уже приняли власти Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. ФРГ не исключила конфискацию подсанкционного имущества въезжающих россиян. Это произошло после публикации разъяснений ЕК, в которых говорилось, что согласно ст. 3i регламента Совета ЕС, действует запрет на продажу и ввоз на территорию стран Евросоюза российских товаров, которые упомянуты в приложении XXI, включая легковые автомобили.

Опрошенные «Ъ» юристы полагают, что разъяснения директората ЕК не имеют юридической силы. Позднее ЕК изменила формулировку, убрав слова о категорическом запрете. В разъяснениях отметили, что, в частности, автомобили могут быть использованы для обхода санкций, однако призвали применять запрет «соразмерным и разумным образом».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Еврокомиссия смягчилась к багажу».

Лусине Баласян