По его словам, на недавней встрече патриарха с главой «Сбера» Германом Грефом немало времени было посвящено теме ИИ, поскольку компания занимается этим направлением глубоко и профессионально. Господин Легойда отметил, что Герман Греф и сопровождавший его Александр Ведяхин потом признавались, что были удивлены тем, насколько предстоятель РПЦ разбирается в тонкостях обсуждавшихся вопросов.