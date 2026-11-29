В РПЦ рассказали об интересе патриарха Кирилла к ИИ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл хорошо разбирается в современной информационно-технологической повестке, включая развитие искусственного интеллекта. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, на недавней встрече патриарха с главой «Сбера» Германом Грефом немало времени было посвящено теме ИИ, поскольку компания занимается этим направлением глубоко и профессионально. Господин Легойда отметил, что Герман Греф и сопровождавший его Александр Ведяхин потом признавались, что были удивлены тем, насколько предстоятель РПЦ разбирается в тонкостях обсуждавшихся вопросов.
Владимир Легойда добавил, что график патриарха очень насыщен и не имеет частного измерения, поэтому он пользуется современными средствами коммуникации, когда это необходимо.