Литва будет конфисковывать зарегистрированные в РФ автомобили

Таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России, следуя рекомендациям Еврокомиссии по поводу запрещенных к ввозу в ЕС из России вещей. Исключения коснутся автомобилей, владельцы которых предоставят документы, подтверждающие, что машина направляется в Калининградскую область. Об этом литовскому национальному радио LRT сообщили главы МИД и МВД республики Габриэлюс Ландсбергис и Агне Билотайте.

«Те транспортные средства, которые зарегистрированы в России, будут конфискованы, если они въедут в Литву. Этот контроль будет обеспечивать таможня, так как это ее функция. Это будет ответственностью таможни»,— сказала госпожа Билотайте.

Господин Ландсбергис отметил, что Литва консультируется с Еврокомиссией по поводу введенного ограничения на въезд российских автомобилей, потому что нужно учесть машины, которые следуют через республику в Калининградскую область. Глава МИДа заявил, что такие автомобили должны будут пересечь литовскую территорию не более чем за 20 часов. Представители Литвы и ЕК еще обсуждают правовые нюансы, связанные с разрешением на проезд некоторых автомобилей из РФ, добавил министр.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими регистрационными номерами. В этом документе ЕК сослалась на приложение к санкциям, в котором опубликован список запрещенных к импорту вещей. Список запрещенных к провозу вещей включает одежду, обувь, средства личной гигиены и косметику.

11 сентября представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри на брифинге в Брюсселе пояснил, что таможенные службы стран ЕС могут не изымать личные вещи россиян, даже если они попадают в списки запрещенных к провозу. Однако это не касается дорогостоящих вещей, например автомобилей.

Ранее сегодня, 12 сентября, Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что службы не будут изымать имущество въезжающих россиян, в том числе автомобили, несмотря на разъяснения Еврокомиссии.

Подробнее о новом запрете — в материале «О шмон, ты мир».

Эрдни Кагалтынов