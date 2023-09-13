Китайские авто поехали в сервисы

Китайские автомобили стали чаще заезжать на СТО. Число обращений в автосервисы от владельцев таких машин с начала 2022 года выросло на треть, пишут «Известия» со ссылкой на станции техобслуживания. Речь идет о транспорте со сроком эксплуатации до четырех лет. А на сервисах, как выяснил “Ъ FM”, есть проблемы с запчастями. Сколько их приходится ждать? И с какими сложностями сталкиваются собственники машин из КНР? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тонкий металл, возможна коррозия, нежная подвеска и недостаточная шумоизоляция — 60% россиян считают, что русскую зиму пройдут не все китайские машины. Эти данные в сентябре опубликовала компания «Открытие Авто», которая опросила 1,5 тыс. владельцев таких авто.

А сейчас появились первые данные по числу заездов в автосервисы. Как выяснил “Ъ FM”, среди прочих проблем у китайских машин могут быть сложности с электрикой. И пока они гарантийные, отмечает владелец московского таксопарка Сергей Трифонов: «У меня есть водитель, который совсем недавно взял Chery Tiggo 7 Pro, проездил на ней 42 тыс. км. Жалуется на электрику, стекло опускается само, дисплей может потухнуть, неправильно показывает данные.

Что может сказать дилер? Технические ошибки по гарантии они исправляют. А по механике жалоб нет. Но пробег еще маленький».

Москвич Александр вот уже четвертый год ездит на китайской машине. И за 45 тыс. км пробега автомобиль выдал лишь одну ошибку:

«У меня Haval H9. Из неожиданных поломок была единственная история с медиасистемой, которая вдруг начинала включать и выключать радио. Это "вылечилось" только после того, как я заглушил машину, подождал какое-то время и включил, все. Сразу посмотрел в интернете, такое иногда случается, у кого-то часто, у кого-то никогда. Дилер признал, что, да, такие случаи встречаются. Есть предположение, что это как-то связано со статическим электричеством».

А чтобы проверить ходовые качества, и найти «болячки», нужно проехать минимум 100 тыс. км, говорят представители сервисов. А российские автовладельцы столько еще не наездили на китайских машинах. Но проблемы есть уже сейчас, не хватает запчастей, добавляет владелец таксомоторной компании Георгий Серпионов:

«Машина для работы. Головная боль — это запчасти. Их не хватает. Мы у китайцев не спрашивали. Есть оптовые компании. Заказываем, но ждать долго.

Например, задний фонарь: если его покупать в Китае, то он стоит там 5 тыс. руб., но когда приходит в Россию цена увеличивается до 20 тыс. руб. Но куда нам пять контейнеров задних фонарей? Заказываем через AliExpress и ждем».

А ждать приходится долго, в том числе и по гарантийным случаям, делятся собеседники “Ъ FM”. По российским дорогам ездит более миллиона китайских машин. И в 2023 году Россия стала их крупнейшим импортером. По данным китайской таможни, в страну каждый месяц отправляют автомобилей на $1 млрд. Сервисные центры не готовы к такому наплыву, говорит замгендиректора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов:

«Та мощь, та скорость, с которой китайские компании начали захватывать российский рынок, не позволила им подготовить все это. Фактически центральных складов они не сделали. В результате китайские производители либо просят, либо принуждают своих дилеров закупать запчасти самим. А поскольку марочный состав не сложился, "болячки" еще тоже до конца не выявлены, некоторые детали иногда приходится ждать месяц-два и доставлять из Китая».

Но за год дилеры вполне могут решить все проблемы с запчастями, найдя инвесторов, добавляет Илья Плисов. Китайский автопром с нами надолго, в этом уже никто не сомневается. В России официально продается больше 15 марок КНР, еще примерно столько же поступают по параллельному импорту. И если говорить про обслуживание, содержание китайского автомобиля, как сообщили “Ъ FM” в Автомобильной сервисной ассоциации, обходится на 40% дешевле европейского.

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