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Коммерсантъ FM
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Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что его страна, следуя директиве Европейской комиссии, запрещает въезд автомобилям, зарегистрированным в России. Эти ограничения применяются по согласованию с соседними Латвией и Литвой.

С 10:00 13 сентября владелец автомобиля с российскими номерами должен будет либо вернуться в Россию, либо пересечь границу без автомобиля.

«Эстония следует директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введённых в отношении Российской Федерации, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза»,— сказал министр.

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