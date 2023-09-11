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Коммерсантъ FM
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Военкора Геннадия Дубового насмерть сбила машина в центре Донецка

Военкор Геннадий Дубовой погиб в аварии в центре Донецка. Его сбила машина на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артёма. Об этом сообщил «РИА Новости» депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Геннадий Дубовой

Геннадий Дубовой

Фото: @DubovoySlavyans

Геннадий Дубовой

Фото: @DubovoySlavyans

«Да, его сбила машина. Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами. И вот когда он подходил к дому, его машина сбила»,— рассказал Владислав Бердичевский. На месте аварии были рассыпаны цветы.

Геннадий Дубовой говорил, что он служил в подразделениях Моторолы, а в 2022 году перешел в группу Тимура Ибриева (Талиба) в составе полка «Ахмат-1». По его словам, в 1990-х годах он воевал в Абхазии, а затем — в первой чеченской. Геннадий Дубовой написал книгу под названием «Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы».

Анастасия Ларина

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