GIM Unimpresa: при въезде в Италию машины с номерами РФ изыматься не будут

В Италии не планируют конфисковывать автомобили и личные вещи россиян при их въезде в страну, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. По его информации, сейчас власти страны даже не рассматривают возможность применения подобных мер.

«Я не исключаю, что некоторые страны будут строго смотреть на этот регламент. Но Италия точно не будет»,— сказал господин Торрембини в интервью «Известиям». Глава GIM Unimpresa также высказал мнение, что конфискация автомобилей россиян и изъятие их имущества является провокацией и станет применяться лишь в некоторых европейских странах.

Еврокомиссия на прошлой неделе заявила, что вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован из-за санкций. Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами со вчерашнего дня, 13 сентября, Латвия — с 12 сентября. Финляндия не намерена конфисковывать российские машины, Литва, напротив, собирается это делать.

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Александр Кислов