BBC: Латвия не будет изымать машины с номерами РФ, если они уже находятся в ЕС

Таможенные органы Латвии не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, если они уже находятся на территории страны. Не будут конфискованы также личные вещи из списка Еврокомиссии при переходе пограничных пунктов. Об этом пресс-служба латвийской налоговой службы рассказала «Русской службе BBC».

Согласно сообщению, конфискация вещей возможна лишь в том случае, если их количество вызовет подозрения о последующей продаже.

8 сентября ЕК выпустила рекомендации, согласно которым россияне не смогут въезжать на территории стран ЕС с вещами, которые нельзя импортировать из России. В список ЕК тогда в том числе попали косметика, чемоданы, смартфоны и гигиенические средства.

12 сентября ЕК смягчила рекомендации, сосредоточив их только на автомобилях. Обновленные рекомендации не разъясняют, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, также фигурирующие в приложении. В документе также рекомендовано применять запрет в отношении товаров личного пользования «соразмерным и разумным образом». Литва, Латвия и Эстония уже запретили россиянам въезд на личных авто. Финляндия заявила, что российские авто могут въезжать на территорию страны без угрозы конфискации.

Полина Мотызлевская