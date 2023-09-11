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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» объяснил рост цен на такси нехваткой водителей и подорожанием авто

В «Яндекс.Такси» объяснили рост цен на поездки нехваткой водителей, новым законом о такси и подорожанием автомобилей. Об этом телеканалу RTVI заявили в пресс-службе сервиса. В ФАС признали доминирующее положение «Яндекс.Такси» на рынке. При этом проводить проверки бизнеса ведомство не может из-за моратория, действующего до конца 2024 года.

Как сообщили RTVI в «Чек Индекс», в среднем стоимость поездки на такси в России за август 2023 года составила 441 руб., в Москве — 778 руб. Средний чек по России оказался на 6% выше, чем в прошлом году, а также на 3% выше уровня июля этого года. В Москве эти же показатели выросли на 14% и 2% соответственно. В некоторых регионах цены на такси выросли сильнее — в Удмуртии цена одного километра в пути выросла на 23,3% за месяц, в Татарстане — на 10,5%.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что в последние месяцы на фоне нескольких факторов срабатывает повышающий коэффициент. Во-первых, это «драматический рост» цен на авто и их обслуживание. Во-вторых, нехватка водителей, которые выбирают более прибыльные работы на фоне возросших требований к таксистам из-за нового закона о такси.

Заместитель гендиректора Центра стратегических разработок при правительстве России Лора Накорякова в разговоре с RTVI заявила, что на цену перевозок также геополитика, дефицит трудовых ресурсов. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что цены выросли из-за увеличения расходов таксопарков на обновление, обслуживание и ремонт, а также страхование и топливо.

При этом председатель исполкома Межрегионального транспортного профсоюза Тараса Шевченко полагает, что рост цен регулируют сами агрегаторами. По его словам, они забирают до 40% стоимости поездки, а минимальные тарифы на перевозки, установленные перевозчиками не менялись уже многие годы.

Новый закон о такси вступил в силу 1 сентября. Его обсуждение длилось около десяти лет. Согласно поправкам, агрегаторы несут солидарную ответственность при аварии, если водитель получил водитель без разрешения на работу. Теперь управлять такси запрещено гражданам с непогашенной судимостью, а также водителям с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения.

Подробнее о нововведениях — в материале «Шашки от фонаря».

Анастасия Ларина

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