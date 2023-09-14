«Открытие авто»: в августе продажи б/у автомобилей достигли 647 тыс.

По итогам августа 2023 года продажи подержанных автомобилей в России достигли 647 тыс. штук, следует из исследования «Открытие авто», которое приводит ТАСС. Относительно августа прошлого года показатель увеличился на 65%. По сравнению с июлем текущего года объем продаж вырос на 9%.

Согласно данным «Открытие авто», количество сделок с подержанными машинами превысило 600 тыс. штук за месяц впервые в текущем году. За прошедший месяц на рынок пришло на 52 тыс. больше покупателей, чем в июле. Всего за восемь месяцев текущего года в России было продано около 4,4 млн подержанных автомобилей, что почти на 1 млн превышает результаты аналогичного периода 2022 года.

Рост продаж эксперты «Открытие авто» объяснили валютными колебания, которые подтолкнули покупателей к приобретению авто, а также недавний запрет Японии на экспорт машин в Россию. При этом именно автомобили японских марок обеспечили российскому рынку более 184 тыс. сделок, или 28% объемов продаж. За ними следуют отечественные бренды — 165,3 тыс. авто (доля 26%). Третье место заняли европейские марки с долей продаж в 23%, или 146,3 тыс. авто.

Первое место в рейтинге проданных за август подержанных автомобилей по маркам заняла Lada — 146 тыс. авто. На втором и третьем месте расположились Toyota (73,6 тыс.) и Kia (38,6 тыс.), на четвертом — Nissan (33,6 тыс.). Замыкает пятерку брендов Hyundai (32,7 тыс.).

В августе рынок автомобилей с пробегом продолжил наращивать объемы — спрос, по данным маркетплейсов, оказался на 3% выше, чем в предыдущем месяце. Средняя цена подержанного автомобиля также продолжает медленно расти. При этом аналитики считают, что тренд сохранится и в будущие месяцы, но ажиотажного роста продаж не будет.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Старым машинам не хватает новых».

Милена Костерева