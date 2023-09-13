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Коммерсантъ FM
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Эстония разрешает въезд автобусов и мотоциклов с российскими номерами

Введенный в Эстонии запрет на въезд автомобилей с российскими номерами касается только легковых машин вместимостью до девяти пассажиров. Автобусы и мотоциклы под запрет не подпадают, заявил представитель налогово-таможенного департамента Антс Кутти.

«Транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, которые работают на линии, а также транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу»,— уточнил господин Кутти (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в единичных случаях границу могут пересекать пожарные машины.

Еврокомиссия (ЕК) на прошлой неделе заявила, что вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован из-за санкций. Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами с сегодняшнего дня, 13 сентября,Латвия — с 12 сентября. Финляндия не намерена конфисковывать российские машины, Литва, напротив, будет.

Подробности — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Лаура Кеффер

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