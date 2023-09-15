Минпромторг закупит Lada Aura для нужд чиновников

Минпромторг намерен закупить для нужд чиновников автомобили Lada Aura. Их производство АвтоВАЗ планирует запустить во втором полугодии 2024 года.

«При планировании транспортного обслуживания (закупки или аренды автомобилей) на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности АвтоВАЗа по поставке автомобилей Lada Aura»,— уточнили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин в августе поручил правительству пересадить чиновников на отечественные авто. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в сентябре объявил, что депутаты будут переходить на российские машины по мере выбытия иномарок. По его словам, будут использовать марки «Москвич», Lada и Aurus.

Подробности — в материале «Ъ» «В "Жигулях" мы давно не сидели».

Лаура Кеффер