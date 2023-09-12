МИД Финляндии: российские машины могут въезжать в страну без угрозы конфискаций

Власти Финляндии не будут изымать имущество въезжающих россиян, несмотря на разъяснения Еврокомиссии по поводу запрещенных к ввозу в ЕС из России вещей. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle со ссылкой на МИД страны.

Глава отдела по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара отметила, что если решение властей поменяется, то «мы объявим о нем заблаговременно». Финский политик сообщила, что новостные заголовки о конфискации машин не соответствуют действительности.

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри на брифинге в Брюсселе 11 сентября пояснил, что власти ЕС могут не изымать личные вещи россиян, даже если они попадают в списки запрещенных к провозу. Однако это не касается дорогостоящих вещей, например автомобилей.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими регистрационными номерами. В этом документе ЕК сослалась на приложение к санкциям, в котором опубликован список запрещенных к импорту вещей. Список запрещенных к провозу вещей включает одежду, обувь, средства личной гигиены и косметику.

В ответ на это посольство России рекомендовало не въезжать в Финляндию на автомобиле с российскими номерами.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Посторонним въезд запрещен».

Александра Горошилова