Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Финляндии: российские машины могут въезжать в страну без угрозы конфискаций

Власти Финляндии не будут изымать имущество въезжающих россиян, несмотря на разъяснения Еврокомиссии по поводу запрещенных к ввозу в ЕС из России вещей. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle со ссылкой на МИД страны.

Глава отдела по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара отметила, что если решение властей поменяется, то «мы объявим о нем заблаговременно». Финский политик сообщила, что новостные заголовки о конфискации машин не соответствуют действительности.

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри на брифинге в Брюсселе 11 сентября пояснил, что власти ЕС могут не изымать личные вещи россиян, даже если они попадают в списки запрещенных к провозу. Однако это не касается дорогостоящих вещей, например автомобилей.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими регистрационными номерами. В этом документе ЕК сослалась на приложение к санкциям, в котором опубликован список запрещенных к импорту вещей. Список запрещенных к провозу вещей включает одежду, обувь, средства личной гигиены и косметику.

В ответ на это посольство России рекомендовало не въезжать в Финляндию на автомобиле с российскими номерами.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Посторонним въезд запрещен».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...