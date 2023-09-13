Росстат: производство бензина с 4 по 10 сентября упало на 5,9%, дизеля — на 3%

Производство автомобильного бензина в России за период с 4 по 10 сентября упало на 5,9% относительно прошлой недели, до 785,3 тыс. т., производство дизельного топлива снизилось на 3%, до 1,6 млн т. С 5 по 11 сентября цены на бензин выросли на 0,7%, на дизтопливо — на 1,7%, следует из данных Росстата.

Уточняется, что сильнее всего бензин подорожал в Карелии — на 3,2%, Тыве и Томской области — на 3%. В Москве бензин за неделю подорожал на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%. По данным Росстата, с 5 по 11 сентября цены на бензин росли в 79 субъектах РФ.

По состоянию на 11 сентября, средняя цена за литр АИ-92 в России — 51,02 руб., АИ-95 — 55,77 руб., АИ-98 и выше — 67,37 руб. Литр дизтоплива в среднем по России 11 сентября стоил 62,64 руб.

В конце августа в нескольких регионах России начали сообщать о дефиците топлива. С дефицитом столкнулись участники топливного рынка и грузоперевозчики в Крыму, Астраханской, Рязанской, Новосибирской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии. 12 сентября Минэнерго РФ заявило, что Крым обеспечен бензином на 10–12 суток, сжиженными углеводородными газами (СУГ) — на 12 суток, дизельным топливом — на 5 суток.

Эрдни Кагалтынов