Путин: наши машины поскромнее, чем Audi, Mercedes, но надо брать пример с Индии

Президент Владимир Путин считает, что российские чиновники должны ездить на отечественных машинах. Он сказал, что в стране есть развитый автопром, и хотя машины «поскромнее выглядят, чем Audi, Mercedes», необходимо брать пример с Индии, которая также продвигает использование местного автопрома среди госслужащих.

Он поднял эту тему в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Президент напомнил, что уже выстроена цепочка перехода на отечественные автомобили: скоро начнутся закупки для чиновников отечественных машин, и определят, кому положены какие автомобили. «Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать»,— уточнил он.

Владимир Путин в августе поручил правительству пересадить чиновников на отечественные авто. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в сентябре объявил, что депутаты будут переходить на российские машины по мере выбытия иномарок. По его словам, будут использовать марки «Москвич», Lada и Aurus.

Подробности — в публикации «Ъ» «В "Жигулях" мы давно не сидели».

Лаура Кеффер