Итоги выборов, ВЭФ и визит Ким Чен Ына

Цитаты недели

«Я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства» (глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным).

«Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о выборах в марте 2024 года).

«Нам нужно как-то с бизнесом договориться. Они должны понимать и исходить из того, что здесь (в России.— “Ъ”) надежнее работать. Потому не надо наступать на одни и те же грабли» (президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ).

«Потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики (глава Банка России Эльвира Набиуллина о возврате к целевому значению инфляции в 4% к концу 2024 года).

«В результате событий на Украине возможности России изменились… Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности» (премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico).

«Это не фильм со счастливым концом» (президент Украины Владимир Зеленский о контрнаступлении в интервью CNN).

«То, что мы переживаем сейчас,— больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это его конец» (госсекретарь США Энтони Блинкен о миропорядке).

По букве закона

Финляндия, Литва, Латвия и Эстония запретили въезжать в страны автомобилям с российскими номерами.

Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на покупку газа у СП с OMV и Wintershall выше установленной цены.

ЦБ РФ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на работу в качестве спецдепозитария.

Минэкономики РФ разработало порядок отнесения предприятий к малым технологическим компаниям (МТК).

Минцифры РФ вводит новые правила кибербезопасности для хостинг-провайдеров.

Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, с которыми нельзя служить по контракту.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после аварийного приземления Airbus A320 «Уральских авиалиний».

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил криминального авторитета, киллера Аслана Гагиева (Джако) к пожизненному заключению.

Суд в Красноярске приговорил к четырем с половиной годам колонии бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя по делу о мошенничестве при строительстве городского метро.

Савеловский райсуд Москвы приговорил бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам колонии строгого режима за педофилию и взятки.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти запустил расследование по процедуре импичмента в отношении президента Джо Байдена.

Отставки и назначения

По итогам выборов все действующие губернаторы от «Единой России» и КПРФ переизбрались на новый срок. Мэр Москвы Сергей Собянин победил с 76,39% голосов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации. На этот пост назначен замглавы Дмитрий Ядров.

Заместитель главы Минцифры Олег Пак покинул должность и перешел в «Ростелеком». Его место в ведомстве заняла Алена Руденко.

Луис Рубиалес ушел с постов президента Королевской испанской футбольной федерации и вице-президента UEFA после скандала с поцелуем.

Сделки недели

На Восточном экономическом форуме было заключено 373 соглашения на сумму 3,8 трлн руб.

Владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger американская PVH вышла из бизнеса в РФ.

Немецкая Fraport AG, владеющая 25% в управляющей компании аэропорта Пулково, продает свою долю.

«Манчестер Юнайтед» подписал рекордный контракт с новым титульным спонсором — корпорацией Qualcomm.

Цифры недели

ЦИК отчитался о рекордной за десять лет явке на местных выборах в 45,65%.

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 13% годовых.

Реальный эффективный курс рубля упал на 29,9% с начала 2023 года.

Цена нефти Brent превысила $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

США расширили антироссийские санкции, под ограничения попали более 20 человек и десятки компаний, в том числе «АвтоВаз», «Москвич» и Трансмашхолдинг.

Евросоюз снял санкции с четырех россиян.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что на спецоперацию записались 300 тыс. добровольцев.

Чистая прибыль «Сбера» за январь—август 2023 года составила 999 млрд руб.

МТС с конца сентября повышает ряд тарифов на 10–12%.

Более чем на 70% за год увеличился спрос на услуги мастеров по ремонту жилья в РФ.

Число погибших при наводнении в Ливии превысило 11 тыс.

ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по морскому заводу в Севастополе. Пострадали 24 человека.

86-летний пенсионер Фатхулла Исхаков взыскал 31,6 млн руб. за незаконное уголовное преследование более чем 60-летней давности.