«Сейчас мне в раю надо жить»

Ленинский райсуд Уфы частично удовлетворил иск 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов России компенсации морального вреда, присудив пенсионеру 31,6 млн руб. за незаконное уголовное преследование. Тот был осужден еще в 1959 году и провел за решеткой 13 лет. Сам господин Исхаков просил 450 млн руб. Его юрист Виталий Буркин сообщил, что доверитель намерен обжаловать решение суда, поскольку взысканная сумма, на его взгляд, не является справедливой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фатхулла Исхаков

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Фатхулла Исхаков

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Судья Ленинского райсуда Уфы Ильдар Сайфуллин частично удовлетворил иск 86-летнего пенсионера Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов РФ компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, постановив выплатить ему 31,6 млн руб. Истец просил 450 млн руб.

Как сообщал «Ъ», в 1959 году господина Исхакова задержали в деревне Большие Каркалы Миякинского района Башкирии по подозрению в покушении на тройное убийство. По мнению следствия, Фатхулла Исхаков, пробравшись в дом соседей, пытался зарубить трех девушек топором. В том же году его признали виновным и осудили на 15 лет колонии, из которых он отсидел 13 лет.

В 2012 году в прокуратуру Миякинского района обратился Наиль Саитбаталов, который в 1959 году дал показания против осужденного. Он признался в совершении преступления. В мае текущего года Верховный суд России отменил приговор по делу господина Исхакова, признав за пенсионером право на реабилитацию. В июле Фатхулла Исхаков заявил гражданский иск к Минфину РФ. В исковом заявлении незаконно осужденный указывал, что на следствии он подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, которые его били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении. Он также отмечал, что в колонии его под надуманными предлогами помещали в штрафной изолятор. С момента ареста он ни разу не увиделся с женой, которая умерла в 1964 году в возрасте 28 лет.

Помощник прокурора Ленинского района Мустафа Насимов признал, что требования Фатхуллы Исхакова обоснованны. Он поддержал иск, а сумму компенсации просил «назначить в разумных пределах».

В прениях господин Исхаков сообщил суду, что хотел бы купить усадьбу на берегу Черного моря: «Я предварительно консультировался, в Краснодаре около моря есть усадьба за 100 млн руб.».

Также он намерен нанять помощников. «Обслуживать сам себя я не могу, мне надо десять человек, если по-человечески жить,— отметил пенсионер.— Кормить меня надо, убирать за мной надо. И охрана нужна, между прочим! За тысячу рублей убьют и не спросят ничего. Я невозможные условия прошел, дайте мне человеческие условия. Я ад прошел, сейчас мне в раю надо жить».

По словам пенсионера, оставшиеся деньги он мог бы потратить на лечение в санаториях со своей второй женой. Отвечая на вопрос судьи, он сказал, что в колонии потерял здоровье, работая землекопом и в малярных цехах.

Рассказывая о трудной жизни своих родителей, пенсионер расплакался: «Мать в 81 год на поле умерла. Свеклу убирала в колхозе. Хорошая жизнь была, раз в 81 год она на поле находилась? Отец — третьей группы инвалид. Бедными были».

Фатхулла Исхаков также рассказал о своем сыне, который стал беспризорником, пока отец отбывал срок.

В конце выступления он попросил судью удовлетворить свой иск. Юрист истца Виталий Буркин был солидарен с подзащитным: «Правоохранительные органы должны понимать, что фальсификация уголовных преследований — зло и ответить можно не только своей свободой, но и финансово». Представитель Минфина, в свою очередь, назвал исковые требования завышенными и необоснованными.

Судья перед вынесением решения пробыл в совещательной комнате около 20 минут.

Виталий Буркин сообщил «Ъ», что решение будет обжаловано: «Моего доверителя сумма компенсации не устраивает, она несправедливая. Просил 450 млн руб., а взыскали всего 31 млн руб.».

В республиканском минфине на звонок «Ъ» не ответили.

Венера Хисамова, Уфа