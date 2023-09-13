По Севастополю ударил Storm

В результате удара, нанесенного вооруженными силами Украины (ВСУ) крылатыми ракетами по АО «Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе», были повреждены находившиеся на ремонте в сухих доках большой десантный корабль и подводная лодка. Два десятка рабочих получили ранения, а еще двое по данным, которые официально пока не подтверждены, погибли. Налет расследуется как теракт.
Последствия ракетного удара по «Севастопольскому морскому заводу им. С. Орджоникидзе»
Фото: Reuters
В начале четвертого часа утра жителей Севастополя разбудила серия мощнейших взрывов. Люди, проживающие неподалеку от Южной бухты, почти в самом центре города, увидели в небе красное зарево большого пожара, которому позже в МЧС присвоили четвертую из пяти категорий сложности.
По данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по АО «Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе» и тремя безэкипажными катерами пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота. «Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем “Василий Быков” уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте»,— отметили в военном ведомстве.
По информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, в доках завода были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» (проект «Варшавянка»), в составе Черноморского флота участвовавшая в нанесении крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», в том числе из подводного положения, ударов по объектам в Сирии, находящимся под контролем террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и, по некоторым данным, по объектам ВСУ на Украине. Построенный в Польше в 1984 году «Минск» из Балтийского флота участвовал в ряде главных военно-морских парадов в Санкт-Петербурге.
Ранения и травмы получили 26 работников предприятия (четверо из них находятся в тяжелом состоянии), еще два человека погибли.
Губернатор города Михаил Развожаев привел несколько иные данные — пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. О погибших он не сообщил.
И. о. замгубернатора Евгений Горлов заявил на заседании правительства города-героя, что повреждения также получили восемь жилых домов, расположенных поблизости. На территории одной из школ обнаружили обломки ракеты. «С утра организовали обход территории, находящейся рядом с местом происшествия. Повреждены кровли, фасады и окна в семи многоквартирных жилых домах и в одном частном. К восстановлению объектов приступят в ближайшее время»,— уточнил чиновник.
По сообщениям местных жителей, ночью взрывы также звучали в районе Инкермана, где базируются корабли и подлодки Черноморского флота, и в прибрежной зоне.
Как сообщили «Ъ» источники на флоте, по предварительным данным, ВСУ пытались поразить несколько целей: местную ТЭС, объекты Черноморского флота и судостроительный завод.
Специалисты не исключают, что атака была комбинированной — сначала были запущены ракеты класса «земля — земля», чтобы отвлечь силы ПВО, а затем под их прикрытием был нанесен удар ракетами Storm Shadow.
Какие именно средства поражения были использованы для атаки на Севастополь, установят эксперты, привлеченные СКР.
В самом комитете, по данным «Ъ», нападение квалифицируют как теракт (ст. 205 УК).
На Украине также косвенно подтвердили, что применили западные ракеты дальнего радиуса действия. В частности, командующий ВСУ Николай Олещук написал в своем Telegram-канале, что удар по Севастополю нанесли с помощью авиации.
Напомним, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что, если Украина нанесет западными ракетами удары по территории России вне зоны спецоперации, это будет рассматриваться как «полноценное втягивание» США и Великобритании в конфликт.
Севморзавод, основанный в 1783 году, долгие годы был крупнейшим судостроителем на Крымском полуострове. На нем было построено более 500 и отремонтировано около 5 тыс. судов.
В начале 2015 года правительство Севастополя национализировало 11 предприятий, входящих в имущественный комплекс Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе, собственником которого ранее являлся экс-президент Украины Петр Порошенко.
При этом власти Севастополя долго не могли определиться: платить или не платить собственнику компенсацию. В заксобрании Севастополя не хватило одного голоса для принятия закона о выдаче компенсации.
В 2022 году было завершено акционирование завода, необходимое, по данным властей города, для реализации инвестиционной программы по его развитию, объемы которой оценивали в несколько десятков миллиардов рублей. В состав учредителей вошла Объединенная судостроительная корпорация, получить комментарии в которой «Ъ» не удалось.