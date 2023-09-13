По Севастополю ударил Storm

В результате удара, нанесенного вооруженными силами Украины (ВСУ) крылатыми ракетами по АО «Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе», были повреждены находившиеся на ремонте в сухих доках большой десантный корабль и подводная лодка. Два десятка рабочих получили ранения, а еще двое по данным, которые официально пока не подтверждены, погибли. Налет расследуется как теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ракетного удара по «Севастопольскому морскому заводу им. С. Орджоникидзе»

Фото: Reuters Последствия ракетного удара по «Севастопольскому морскому заводу им. С. Орджоникидзе»

Фото: Reuters

В начале четвертого часа утра жителей Севастополя разбудила серия мощнейших взрывов. Люди, проживающие неподалеку от Южной бухты, почти в самом центре города, увидели в небе красное зарево большого пожара, которому позже в МЧС присвоили четвертую из пяти категорий сложности.

По данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по АО «Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе» и тремя безэкипажными катерами пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота. «Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем “Василий Быков” уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте»,— отметили в военном ведомстве.

По информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, в доках завода были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» (проект «Варшавянка»), в составе Черноморского флота участвовавшая в нанесении крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», в том числе из подводного положения, ударов по объектам в Сирии, находящимся под контролем террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и, по некоторым данным, по объектам ВСУ на Украине. Построенный в Польше в 1984 году «Минск» из Балтийского флота участвовал в ряде главных военно-морских парадов в Санкт-Петербурге.

Ранения и травмы получили 26 работников предприятия (четверо из них находятся в тяжелом состоянии), еще два человека погибли.

Губернатор города Михаил Развожаев привел несколько иные данные — пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. О погибших он не сообщил.

И. о. замгубернатора Евгений Горлов заявил на заседании правительства города-героя, что повреждения также получили восемь жилых домов, расположенных поблизости. На территории одной из школ обнаружили обломки ракеты. «С утра организовали обход территории, находящейся рядом с местом происшествия. Повреждены кровли, фасады и окна в семи многоквартирных жилых домах и в одном частном. К восстановлению объектов приступят в ближайшее время»,— уточнил чиновник.

По сообщениям местных жителей, ночью взрывы также звучали в районе Инкермана, где базируются корабли и подлодки Черноморского флота, и в прибрежной зоне.

Как сообщили «Ъ» источники на флоте, по предварительным данным, ВСУ пытались поразить несколько целей: местную ТЭС, объекты Черноморского флота и судостроительный завод.

Специалисты не исключают, что атака была комбинированной — сначала были запущены ракеты класса «земля — земля», чтобы отвлечь силы ПВО, а затем под их прикрытием был нанесен удар ракетами Storm Shadow.

Какие именно средства поражения были использованы для атаки на Севастополь, установят эксперты, привлеченные СКР.

В самом комитете, по данным «Ъ», нападение квалифицируют как теракт (ст. 205 УК).

На Украине также косвенно подтвердили, что применили западные ракеты дальнего радиуса действия. В частности, командующий ВСУ Николай Олещук написал в своем Telegram-канале, что удар по Севастополю нанесли с помощью авиации.

Напомним, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что, если Украина нанесет западными ракетами удары по территории России вне зоны спецоперации, это будет рассматриваться как «полноценное втягивание» США и Великобритании в конфликт.

Севморзавод, основанный в 1783 году, долгие годы был крупнейшим судостроителем на Крымском полуострове. На нем было построено более 500 и отремонтировано около 5 тыс. судов.

В начале 2015 года правительство Севастополя национализировало 11 предприятий, входящих в имущественный комплекс Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе, собственником которого ранее являлся экс-президент Украины Петр Порошенко.

При этом власти Севастополя долго не могли определиться: платить или не платить собственнику компенсацию. В заксобрании Севастополя не хватило одного голоса для принятия закона о выдаче компенсации.

В 2022 году было завершено акционирование завода, необходимое, по данным властей города, для реализации инвестиционной программы по его развитию, объемы которой оценивали в несколько десятков миллиардов рублей. В состав учредителей вошла Объединенная судостроительная корпорация, получить комментарии в которой «Ъ» не удалось.

Егор Александров, Симферополь; Николай Сергеев