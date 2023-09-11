Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39%

Действующий мэр Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% после обработки 100% протоколов. Это следует из трансляции подсчета голосов.

Сергей Собянин, выдвигавшийся от «Единой России», набрал 2 499 114 (76,39%). На втором месте Леонид Зюганов от КПРФ — 265 374 голоса (8,11%). Борис Чернышов от ЛДПР получил 183 529 голосов (5,61%), Владислав Даванков от «Новых людей» — 174 869 (5,34%), Дмитрий Гусев от партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» набрал 128 704 голоса (3,93%).

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщала, что около 3,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Большая часть участников — 2,7 млн — голосовала дистанционно.

Как прошли выборы — в материале «Ъ» «И сразу все устроилось».

Виктория Колганова