Песков: если Путин пойдет на выборы, никто не сможет с ним конкурировать

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подготовка к президентским выборам еще не началась, и Владимир Путин пока не выдвигал свою кандидатуру. Но, как считает господин Песков, если господин Путин пойдет на перевыборы, то никто не сможет составить ему конкуренцию. По его мнению, прошедшие в России выборы доказали это.

«Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет»,— сказал господин Песков РБК.

Как утверждает представитель Кремля, Владимир Путин пользуется «абсолютной поддержкой населения». «Это большие возможности и большая ответственность»,— считает его пресс-секретарь.

Он убежден, что состоявшиеся на прошлой неделе выборы в регионах «наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны». «Тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствуют о том, что и президент пользуется этой поддержкой. Подавляющее большинство из них были те губернаторы, которые получили поддержку президента»,— отметил Дмитрий Песков.

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. В августе газета The New York Times (NYT) опубликовала материал о ситуации в России, в котором был комментарий господина Пескова о предстоящих выборах главы государства. Там приводилась цитата, что «Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». Пресс-секретарь обвинил NYT в неверной интерпретации его слов.

Лаура Кеффер