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Коммерсантъ FM
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Число погибших при наводнении в Ливии превысило 11 тысяч

Число погибших в результате наводнения в Ливии возросло до 11 тыс., число пропавших без вести — до 20 тыс. человек, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные ливийского Красного Полумесяца. Сообщается, что наводнение унесло в море около 2 тыс. тел.

По данным организации, в Дерне наводнение перенесло в другие районы города взрывоопасные боеприпасы, оставшиеся в восточной части города после гражданской войны (2014-2020).

Наводнение в северо-восточной части Ливии было вызвано ураганом «Даниэль», обрушившимся на страну 10 сентября. Затопленными оказались многие жилые дома и больницы. Бедствие в основном затронуло прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и Бенгази.

Фотогалерея

Последствия наводнения в Ливии

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Ali Al-Saadi

Фото: Reuters / Ali Al-Saadi

Фото: Reuters / Omar Jarhman

Фото: Reuters / Omar Jarhman

Фото: Reuters / Omar Jarhman

Фото: Reuters / Esam Omran Al-Fetori

Фото: Reuters / Esam Omran Al-Fetori

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Ali Al-Saadi

Фото: Reuters / Ali Al-Saadi

Фото: Reuters / Omar Jarhman

Фото: Reuters / Omar Jarhman

Фото: Reuters / Omar Jarhman

Фото: Reuters / Esam Omran Al-Fetori

Фото: Reuters / Esam Omran Al-Fetori

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