Число погибших при наводнении в Ливии превысило 11 тысяч

Число погибших в результате наводнения в Ливии возросло до 11 тыс., число пропавших без вести — до 20 тыс. человек, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные ливийского Красного Полумесяца. Сообщается, что наводнение унесло в море около 2 тыс. тел.

По данным организации, в Дерне наводнение перенесло в другие районы города взрывоопасные боеприпасы, оставшиеся в восточной части города после гражданской войны (2014-2020).

Наводнение в северо-восточной части Ливии было вызвано ураганом «Даниэль», обрушившимся на страну 10 сентября. Затопленными оказались многие жилые дома и больницы. Бедствие в основном затронуло прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и Бенгази.