Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тарифы на связь покраснели

МТС уведомила абонентов об очередном росте цен

МТС (MOEX: MTSS) с конца сентября повышает ряд тарифов на 10–12%. Компания обосновывает подорожание расходами на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика. В то же время по итогам полугодия капзатраты оператора год к году снизились на 7%, до 37,4 млрд руб. Цены повышают все операторы, отмечают аналитики. На ситуацию уже обратила внимание ФАС, которая в прошлом году оштрафовала МТС и «МегаФон», обязав вернуть тарифы на прежний уровень.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из СМС-уведомлений МТС, которые получили несколько сотрудников “Ъ”, следует, что с 28 сентября цены по крайней мере на двух тарифах повышаются примерно на 12%. В МТС “Ъ” пояснили, что «на некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, но изменение составит менее 10%». На части архивных тарифов, которых коснулась корректировка, абонентская плата сохранялась неизменной в течение нескольких лет, подчеркнули в операторе, заверив, что «цены остаются выгодными».

Подорожание в компании объяснили увеличением затрат на обслуживание оборудования, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей на фоне роста трафика.

Тарифы пересматривают и другие операторы. Из информации от 8 сентября на сайте Yota (виртуальный оператор, работающий на сети «МегаФона») следует, что с 22 сентября будут закрыты некоторые архивные тарифы: «Если у вас базовый тариф без пакетов минут и ГБ, то он сменится на базовый тариф домашнего региона. Если у вас архивный тариф с пакетом минут и ГБ, вы получите дополнительную информацию». В Yota признают, что «закрывают ряд архивных тарифов», однако «о повышении цен речи не идет, изменения носят технический характер».

«МегаФон» и «Вымпелком» в марте уведомили некоторых клиентов о повышении тарифов до 20%. В последней компании пояснили, что рост цен «происходит в рамках экономически обоснованных параметров», а информация «при необходимости предоставляется в Минцифры и ФАС». В «МегаФоне» «в ближайшее время не планируют пересматривать стоимость тарифов для действующих клиентов».

Максут Шадаев, глава Минцифры, 11 августа (цитата «Интерфакс»):

«Смысл в том, что любое повышение тарифов должно быть до принятия решений связано с обоснованием и защитой инвестрасходов».

В ФАС обещают проанализировать ситуацию: «В службы поступают жалобы абонентов МТС на повышение тарифов. Мы направим оператору запрос с целью установить обстоятельства повышения». В случае нарушений антимонопольного законодательства служба «примет меры реагирования», добавили в ФАС. В прошлом году служба уже обвинила МТС и «МегаФон» в необоснованном росте цен для более 44,5 млн абонентов, обязала вернуть их на прежний уровень и наложила штраф. Операторы попытались обжаловать решение в Арбитражном суде Москвы, но безуспешно (см. “Ъ” от 21 июля).

По итогам второго квартала выручка группы МТС год к году выросла на 14,8%, до 146,7 млрд руб., чистая прибыль — на 53,5%, до 16,8 млрд руб. Выручка по России увеличилась на 14,5%, до 144,3 млрд руб. (чистая прибыль — на 45,2%, до 17,4 млрд руб.), в частности, от услуг связи — на 7,6%, до 108,7 млрд руб. В то же время CAPEX МТС за полугодие год к году снизился на 7%, до 37,4 млрд руб.

С 2022 года операторы связи из-за санкций и ухода с рынка западных вендров испытывают дефицит оборудования для развития сетей.

Ранее в «Сколтехе» оценили, что российским операторам связи для полноценного строительства сетей не хватает около 50 тыс. базовых станций (см. “Ъ” от 8 сентября). Из-за того что стоимость ввоза зарубежных базовых станций и другого телекоммуникационного оборудования заметно выросла, Минцифры предлагало разрешить операторам повышать тарифы выше уровня инфляции «на заданную регулирующими органами власти величину». Такая инициатива содержится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ до 2035 года. Годовая инфляция, по данным Росстата, с 4,3% на конец июля в августе ускорилась до 5,15%. В ЦБ ожидают по итогам года инфляцию в 5,1–5,7%.

У МТС-банка произошла крупная утечка в финансовом бизнесе

Рост цен происходит у всех операторов, поэтому перетока абонентов МТС к конкурентам не будет, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Важно, чтобы рост цен реально способствовал сохранению качества связи». Собеседник “Ъ” на телеком-рынке отметил, что в сложившейся ситуации операторам выгоднее заплатить ФАС штрафы или пытаться оспаривать ее решения, пока не будет утверждена возможность роста цен выше инфляции: «Проверки службы вряд ли остановят рост цен, операторам необходимо сохранять доходность в условиях подорожания оборудования».

Юлия Тишина, Юлия Юрасова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...