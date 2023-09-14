Тарифы на связь покраснели

МТС (MOEX: MTSS) с конца сентября повышает ряд тарифов на 10–12%. Компания обосновывает подорожание расходами на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика. В то же время по итогам полугодия капзатраты оператора год к году снизились на 7%, до 37,4 млрд руб. Цены повышают все операторы, отмечают аналитики. На ситуацию уже обратила внимание ФАС, которая в прошлом году оштрафовала МТС и «МегаФон», обязав вернуть тарифы на прежний уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из СМС-уведомлений МТС, которые получили несколько сотрудников “Ъ”, следует, что с 28 сентября цены по крайней мере на двух тарифах повышаются примерно на 12%. В МТС “Ъ” пояснили, что «на некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, но изменение составит менее 10%». На части архивных тарифов, которых коснулась корректировка, абонентская плата сохранялась неизменной в течение нескольких лет, подчеркнули в операторе, заверив, что «цены остаются выгодными».

Подорожание в компании объяснили увеличением затрат на обслуживание оборудования, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей на фоне роста трафика.

Тарифы пересматривают и другие операторы. Из информации от 8 сентября на сайте Yota (виртуальный оператор, работающий на сети «МегаФона») следует, что с 22 сентября будут закрыты некоторые архивные тарифы: «Если у вас базовый тариф без пакетов минут и ГБ, то он сменится на базовый тариф домашнего региона. Если у вас архивный тариф с пакетом минут и ГБ, вы получите дополнительную информацию». В Yota признают, что «закрывают ряд архивных тарифов», однако «о повышении цен речи не идет, изменения носят технический характер».

«МегаФон» и «Вымпелком» в марте уведомили некоторых клиентов о повышении тарифов до 20%. В последней компании пояснили, что рост цен «происходит в рамках экономически обоснованных параметров», а информация «при необходимости предоставляется в Минцифры и ФАС». В «МегаФоне» «в ближайшее время не планируют пересматривать стоимость тарифов для действующих клиентов».

Максут Шадаев, глава Минцифры, 11 августа (цитата «Интерфакс»): «Смысл в том, что любое повышение тарифов должно быть до принятия решений связано с обоснованием и защитой инвестрасходов».

В ФАС обещают проанализировать ситуацию: «В службы поступают жалобы абонентов МТС на повышение тарифов. Мы направим оператору запрос с целью установить обстоятельства повышения». В случае нарушений антимонопольного законодательства служба «примет меры реагирования», добавили в ФАС. В прошлом году служба уже обвинила МТС и «МегаФон» в необоснованном росте цен для более 44,5 млн абонентов, обязала вернуть их на прежний уровень и наложила штраф. Операторы попытались обжаловать решение в Арбитражном суде Москвы, но безуспешно (см. “Ъ” от 21 июля).

По итогам второго квартала выручка группы МТС год к году выросла на 14,8%, до 146,7 млрд руб., чистая прибыль — на 53,5%, до 16,8 млрд руб. Выручка по России увеличилась на 14,5%, до 144,3 млрд руб. (чистая прибыль — на 45,2%, до 17,4 млрд руб.), в частности, от услуг связи — на 7,6%, до 108,7 млрд руб. В то же время CAPEX МТС за полугодие год к году снизился на 7%, до 37,4 млрд руб.

С 2022 года операторы связи из-за санкций и ухода с рынка западных вендров испытывают дефицит оборудования для развития сетей.

Ранее в «Сколтехе» оценили, что российским операторам связи для полноценного строительства сетей не хватает около 50 тыс. базовых станций (см. “Ъ” от 8 сентября). Из-за того что стоимость ввоза зарубежных базовых станций и другого телекоммуникационного оборудования заметно выросла, Минцифры предлагало разрешить операторам повышать тарифы выше уровня инфляции «на заданную регулирующими органами власти величину». Такая инициатива содержится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ до 2035 года. Годовая инфляция, по данным Росстата, с 4,3% на конец июля в августе ускорилась до 5,15%. В ЦБ ожидают по итогам года инфляцию в 5,1–5,7%.

Рост цен происходит у всех операторов, поэтому перетока абонентов МТС к конкурентам не будет, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Важно, чтобы рост цен реально способствовал сохранению качества связи». Собеседник “Ъ” на телеком-рынке отметил, что в сложившейся ситуации операторам выгоднее заплатить ФАС штрафы или пытаться оспаривать ее решения, пока не будет утверждена возможность роста цен выше инфляции: «Проверки службы вряд ли остановят рост цен, операторам необходимо сохранять доходность в условиях подорожания оборудования».

Юлия Тишина, Юлия Юрасова